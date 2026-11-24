Quando si presenta la necessità di reperire i dati della propria abitazione, verificare una rendita catastale utile per il calcolo delle imposte locali o accertarsi che l’ipoteca bancaria sia stata effettivamente cancellata dopo l’estinzione del mutuo, non sempre occorre rivolgersi a intermediari o recarsi di persona agli uffici territoriali. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi telematici che consentono di consultare le informazioni catastali e ipotecarie relative agli immobili. Le modalità di accesso, la gratuità e i dati disponibili variano in base al servizio utilizzato.

L’opuscolo informativo realizzato dall’Agenzia, I servizi di consultazione catastale e ipotecaria online, riepiloga gli strumenti disponibili e le relative funzionalità. Per orientarsi è utile distinguere quali informazioni si possono ottenere liberamente, quali documenti richiedono l’autenticazione con identità digitale e quando una semplice consultazione non è sufficiente.

I servizi a consultazione libera, senza Spid o Cie

Non tutte le interrogazioni richiedono l’accesso con credenziali. Per alcune verifiche è possibile utilizzare servizi online senza autenticazione, e cioè:

Consultazione rendite catastali: inserendo gli identificativi catastali dell’immobile, come comune, foglio, particella e subalterno, il sistema restituisce la consistenza e la rendita catastale dei fabbricati. Per i terreni permette invece di conoscere superficie, qualità e redditi dominicale e agrario. Si tratta di informazioni utili, per esempio, per reperire i dati necessari al calcolo delle imposte immobiliari;

Geoportale Cartografico Catastale: consente di ricercare e visualizzare sulla mappa del territorio le particelle e i fabbricati censiti. La cartografia può essere consultata gratuitamente e senza registrazione. Sono inoltre disponibili i servizi WMS e WFS, che permettono di utilizzare la cartografia catastale e integrarla con altri dati territoriali.

L’area riservata: documenti ed elenchi personali

Per consultare i documenti relativi ai propri immobili è possibile accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). La consultazione personale è gratuita per chi risulta titolare, anche per una quota, di un diritto reale sull’immobile. Una volta effettuato l’accesso, è possibile consultare e scaricare le visure catastali attuali e storiche degli immobili di cui si è titolari e, quando si possiedono i requisiti necessari, le relative planimetrie, che rappresentano graficamente le singole unità immobiliari.

Tra gli strumenti disponibili nell’area riservata figura anche il servizio Risultanze catastali, che consente di effettuare una ricerca attraverso il codice fiscale dell’intestatario catastale, indicando la provincia e il comune di ubicazione. Il sistema restituisce le informazioni sugli immobili a lui intestati, compresi gli identificativi catastali, la titolarità e le relative quote, oltre alle rendite dei fabbricati e ai redditi dominicale e agrario dei terreni.

L’accesso all’area riservata permette inoltre di consultare gratuitamente i dati catastali di immobili intestati a terzi, attraverso l’apposito servizio per le visure di immobili non di proprietà. Anche in questo caso sono disponibili diverse tipologie di visura, ma non le planimetrie, che restano riservate agli aventi diritto, o ai soggetti muniti di delega.

Ispezioni ipotecarie: quali informazioni si possono consultare

Per verificare la presenza di atti che incidono sulla situazione giuridica di un immobile, come compravendite, iscrizioni ipotecarie o pignoramenti, occorre consultare i registri immobiliari attraverso il servizio di Ispezione ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate.

La ricerca consente di individuare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni riferite a un soggetto o a un immobile. Si possono così verificare, per esempio, un’iscrizione ipotecaria legata a un mutuo, una trascrizione relativa a un trasferimento di proprietà, oppure un’annotazione che documenta la cancellazione di un’ipoteca. Quando disponibili, è possibile consultare anche le singole note e i titoli collegati alle formalità.

La consultazione personale è gratuita per gli immobili di cui il richiedente è titolare, anche per una quota, del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento. La gratuità riguarda le formalità contro il richiedente, mentre non comprende quelle a suo favore. Per le ricerche relative a immobili di terzi si applicano invece i tributi previsti.

Come verificare la cancellazione dell’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo

Un controllo particolarmente utile riguarda la cancellazione dell’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo. L’articolo 40-bis del Testo unico bancario prevede una procedura semplificata che, quando ricorrono i presupposti di legge, consente di cancellare l’iscrizione senza la necessità di un ulteriore atto notarile. Dopo l’estinzione dell’obbligazione, la banca o l’intermediario finanziario comunica al conservatore dei registri immobiliari la cessazione dell’obbligo garantito.

Attraverso il servizio gratuito Interrogazione del Registro delle comunicazioni ipotecarie, il debitore può controllare lo stato della procedura inserendo il proprio codice fiscale, corrispondente a quello riportato nella quietanza rilasciata dopo l’estinzione dell’obbligazione. Il sistema restituisce uno dei seguenti esiti:

Ipoteca cancellata: la procedura si è conclusa e l’iscrizione risulta cancellata;

In lavorazione: la comunicazione è stata presa in carico dall’ufficio, che sta esaminando la pratica;

Non ricevibile: la comunicazione non è stata presa in carico perché mancano o sono errati dati indispensabili per procedere alla cancellazione;

Non eseguibile: la cancellazione non può essere effettuata per ragioni di natura giuridica, per esempio perché il creditore ha chiesto il mantenimento dell’ipoteca.

La consultazione permette quindi di sapere se la cancellazione è stata completata, se la pratica è ancora in esame, oppure se sono emersi problemi che ne impediscano la conclusione. In caso di esito negativo, è opportuno approfondire la ragione con la banca o con l’ufficio competente, distinguendo gli errori nella comunicazione dagli eventuali impedimenti giuridici.

Catasto e registri immobiliari: perché non sono la stessa cosa

Prima di prendere decisioni importanti sulla casa, c’è un equivoco da chiarire: una visura catastale non costituisce una prova giuridica della proprietà. Il Catasto ha principalmente una funzione fiscale e identificativa. Contiene informazioni sulla consistenza, la classificazione e la rendita degli immobili, oltre ai dati delle intestazioni catastali, che tuttavia non costituiscono da sole, come detto, una prova giuridica della proprietà.

Per conoscere la situazione giuridica di un immobile occorre quindi affiancare alle verifiche catastali quelle nei registri immobiliari, attraverso le quali è possibile ricostruire le vicende del bene e individuare eventuali ipoteche, pignoramenti o altre formalità pregiudizievoli. In caso di acquisto o vendita, la sola visura catastale non è pertanto sufficiente a ricostruire la situazione giuridica dell’immobile.

I servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate permettono di effettuare diversi controlli in autonomia, risparmiando tempo e, in alcuni casi, i costi di consultazione. Nelle compravendite e nelle operazioni immobiliari più complesse resta tuttavia opportuno affidarsi a professionisti qualificati, a partire dal notaio, per accertare la correttezza e la completezza della documentazione.