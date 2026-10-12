Borse di studio per studenti-atleti: requisiti, importi e domanda entro il 26 ottobre

Conciliare gli impegni universitari con lo sport agonistico richiede tempo, risorse e un’organizzazione non indifferente. Per sostenere gli studenti che raggiungono risultati di alto livello, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di borse di studio finanziate con oltre 9,8 milioni di euro, con importi differenti a seconda che lo studente sia fuori sede, pendolare o in sede .

La misura riguarda l’anno accademico 2025/2026 e il termine per presentare la candidatura è fissato alle ore 12.00 del 26 ottobre 2026. Per accedere al contributo occorre rispettare tutti i requisiti economici, accademici e agonistici previsti dal bando. Vediamoli nel dettaglio.

Chi può richiedere la borsa di studio

Il contributo è destinato agli studenti iscritti, per l’anno accademico 2025/2026, a un’università statale o a un’accademia per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciuta, che non abbiano superato la durata normale prevista dal proprio corso di studi. Sono esclusi i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione di area medica. Sul piano economico, l’indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU) del nucleo familiare non deve superare i 40.000 euro. È ammesso anche l’utilizzo dell’ISEEU corrente.

È inoltre necessario essere tesserati presso un’associazione o società sportiva dilettantistica (ASD o SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), oppure presso un’associazione o società sportiva professionistica affiliata a una federazione sportiva, o a una disciplina sportiva associata riconosciuta da CONI o CIP.

I requisiti agonistici e la validazione federale

Oltre ai requisiti accademici ed economici, il decreto del 9 giugno 2026 e il relativo allegato tecnico stabiliscono le condizioni sportive necessarie per ottenere il contributo. Lo studente deve essere riconosciuto come “Atleta di Interesse Nazionale” dalla federazione sportiva o dalla disciplina sportiva associata di riferimento oppure, in alternativa, essere coinvolto nella preparazione di Giochi olimpici, paralimpici, giovanili, estivi o invernali.

A questo requisito se ne aggiunge un altro, differenziato in base alla disciplina: per gli sport individuali è richiesto un determinato piazzamento nella classifica nazionale della stagione sportiva in corso; per gli sport di squadra occorre aver partecipato, nella stessa stagione, a campionati di livello nazionale. Le condizioni specifiche non sono uguali per tutti gli sport: l’allegato tecnico individua, per ciascuna federazione o disciplina interessata, i criteri da rispettare. È quindi importante consultarlo con attenzione prima di presentare la domanda.

La procedura prevede anche la validazione dei requisiti sportivi da parte della federazione sportiva, o della disciplina sportiva associata competente, attraverso la piattaforma informatica. La mancata validazione comporta l’inammissibilità della domanda, così come la presentazione oltre il termine di scadenza.

Gli importi previsti e come si forma la graduatoria

Il contributo varia, come detto, in base alla condizione abitativa dello studente ed è così definito:

7.072,10 euro per gli studenti fuori sede;

4.132,85 euro per gli studenti pendolari;

2.850,26 euro per gli studenti in sede.

Le borse saranno assegnate fino a esaurimento dello stanziamento complessivo di 9.820.978 euro. La graduatoria sarà formata applicando, nell’ordine, i criteri di priorità previsti dall’avviso, e cioè:

migliore piazzamento, individuale o di squadra, nelle classifiche e nei campionati considerati dal bando;

condizione di studente fuori sede o, in subordine, pendolare;

valore ISEEU più basso;

minore età anagrafica.

Il rispetto della soglia economica non garantisce quindi l’assegnazione della borsa: occorre possedere tutti i requisiti di ammissibilità e la posizione in graduatoria dipenderà anche dai risultati sportivi, dagli altri criteri di priorità e dalle risorse disponibili.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma del Dipartimento per lo Sport, all’indirizzo avvisibandi.sport.governo.it, accedendo tramite SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). La piattaforma si chiuderà tassativamente alle 12.00 del 26 ottobre. È inoltre necessario verificare che la federazione o la disciplina sportiva competente completi la validazione dei requisiti agonistici.

Per eventuali problemi informatici è disponibile l’indirizzo supporto.avvisibandi@coninet.it. Per informazioni sull’avviso si può scrivere a programmazionesport@governo.it, indicando nell’oggetto “Borse di studio”. Prima di inoltrare la richiesta è bene consultare, lo ricordiamo, l’avviso pubblico e il relativo allegato tecnico sul sito del Dipartimento per lo Sport, per verificare tutti i requisiti applicabili alla propria disciplina.