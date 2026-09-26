Caro carburanti, arriva lo sconto Eni: mappa e istruzioni per trovare le 4 mila stazioni che aderiscono

In un momento di forte impennata dei prezzi dei carburanti come quello che stiamo attraversando, l’iniziativa di Eni, che ha deciso di introdurre un tetto massimo (price cap) sui prezzi alla pompa, arriva a dare un reale sollievo agli automobilisti.

Enilive, la fuel company del gruppo Eni, ha infatti fissato a 1,99 euro al litro la soglia per la benzina, e a 2,19 euro al litro quella per il gasolio. Si partirà da lunedì 28 settembre, e la misura resterà valida per almeno 30 giorni. Poi, a seconda di quale sarà la risposta, sarà deciso se estendere il tetto fino alla fine dell’anno.

La riduzione progressiva del taglio sulle accise del gasolio — scalate dai 17 centesimi iniziali fino ai 6,1 centesimi previsti tra fine settembre e inizio ottobre — avrebbe fatto impennare la spesa media. Questo quanto segnalato dalle associazioni dei consumatori come Unione Nazionale Consumatori e Codacons, che in questi giorni hanno lanciato l’allarme, parlando di rincari fino a 3 euro.

In attesa di interventi da parte del governo, il price cap di Eni arriva a dare un po’ di ossigeno. “Un lodevole atto di attenzione all’Italia, che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane”, ha commentato Palazzo Chigi, come riportato da AdnKronos. “Questa è la strada che preferiamo: responsabilità, collaborazione e mercato, non interventi dirigisti o nuove tassazioni costruite attorno al concetto degli extraprofitti”, ha commentato il vice premier Antonio Tajani. “Eni rappresenta un esempio concreto di come, soprattutto nei momenti difficili, debba funzionare il sistema Paese: istituzioni e grandi imprese nazionali che, ciascuna nel proprio ruolo, si assumono una responsabilità verso famiglie e imprese”.

Stando alle informazioni ricevute, sono circa 4mila i punti Enilive operativi in Italia.

Chi volesse beneficiare del tetto al prezzo non deve fare altro che individuare la stazione di servizio più vicina alla propria abitazione e verificare il listino prezzi in tempo reale. Basta collegarsi al portale online Eni.com, oppure scaricare l’applicazione sul cellulare (Eni Station). Gli impianti si trovano in ogni Regione d’Italia.

Questa misura, precisa Eni ad Adnkronos, è un “nuovo contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e alla propria clientela”.