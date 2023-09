Caro voli, l'emendamento del governo cambia tutto: più poteri all'Antitrust

La norma varata lo scorso agosto dal Consiglio dei ministri con l'obiettivo di contrastare il caro voli cambia forma: il governo ha infatti presentato un emendamento al decreto asset, in discussione al Senato, sulla base del quale si rafforzano i poteri dell'Antitrust.

Tale emendamento sostituisce in modo integrale il primo articolo, e prevede l'eliminazione del "riferimento al prezzo massimo" , vale a dire il 200% del costo medio, affidando "nuovi e più ampi poteri all'Autorità Garante per la concorrenza" nel monitoraggio degli elementi che concorrono alla formazione del costo dei biglietti (i cosiddetti algoritmi in primis). L'Authority avrà facoltà di sanzionare pesantemente le compagnie aeree qualora accertasse che gli algoritmi sono utilizzati per "intese restrittive della libertà di concorrenza" o "abuso di posizione dominante".

Coi nuovi poteri a sua disposizione, l'Antitrust potrà quindi intervenire in casi di abusi connessi all'incremento delle tariffe sulle rotte dove non è prevista continuità territoriale, in situazioni emergenziali o catastrofali e quando il prezzo medio dei biglietti supera il 200%. "Ai fini dell'avvio del procedimento" , spiega l'emendamento, "l'Autorità può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1 sono: praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole; durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 percento".

Altro aspetto importante è la possibilità dell'Authority di intevenire anche mediante un'istruttoria sulla modalità di profilazione dei clienti attraverso gli algoritmi per determinare una tariffa. Per quanto concerne le rotte praticate su tratte nazionali di collegamento con le Isole durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità oppure in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale "è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente" . L'Antitrust, dopo un'indagine conoscitiva, avrà la facoltà di imporre, nel caso in cui emergano fattori distorsivi nel mercato dei voli, "misure strutturali o comportamentali che elimino tale distorsione".