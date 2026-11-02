Carta Dedicata a Te 2026: al via la prima ricarica dal 4 novembre. Guida a requisiti, ritiro e spese

Arrivano i primi accrediti della nuova edizione della Carta Dedicata a Te, il contributo economico per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità rivolto alle famiglie con maggiori difficoltà economiche nell’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il prossimo 4 novembre, infatti, saranno accreditati i primi 500 euro sulla carta dei beneficiari dopo l’iter di verifica e definizione degli elenchi degli aventi diritto fatta da Inps e Comuni.

La seconda tranche dello stesso importo, invece, sarà accreditata a partire da aprile prossimo. Chi può beneficiare della carta e quali sono le spese ammesse?

Vediamo di cosa si tratta.

Di cosa si tratta e chi può beneficiarne

La legge di bilancio 2026 ha rifinanziato per il biennio 2026-2027 la carta “Dedicata a te”, misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Si tratta di una carta per effettuare acquisti su cui verranno accreditati, in due tranche, mille euro. Per essere riconosciuti come aventi diritto non è stato necessario effettuare alcuna richiesta; i beneficiari sono stati individuati direttamente dall’Inps e dai singoli Comuni di residenza sulla base delle Dsi/Isee valide presenti nella banca dati.

Per potervi accedere, però, occorreva che i componenti del nucleo familiare risultassero iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente e che il valore dell’Isee ordinario in corso di validità non fosse superiore a 15mila euro.

Nella definizione delle liste è stata data precedenza ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità alle famiglie in cui fosse presente almeno un minore nato entro il 31 dicembre 2012, seguiti dai nuclei con minori nati entro il 31 dicembre 2008.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari percettori di Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Inoltre, non hanno avuto accesso i nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Discoll), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (Cig) o altra differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Cosa si può acquistare

La Carta Dedicata a Te 2026 è destinata esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità; sono ammessi anche gli alimenti per bambini e per la prima infanzia, compreso il latte in formula, oltre a miele, zucchero, acqua minerale, caffè, tè e prodotti Dop e Igp. Restano invece esclusi gli acquisti di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Inoltre, rispetto al passato la Carta 2026 non può essere utilizzata per acquistare carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico; è però presso i punti vendita che aderiscono alle convenzioni uno sconto del 15% sugli acquisti, cumulabile con le altre promozioni applicate dagli esercizi commerciali.

C’è però una scadenza da non sottovalutare. Per non perdere il contributo relativo al 2026 è necessario effettuare almeno un primo acquisto entro il 16 dicembre 2026. Il mancato utilizzo entro questa data comporta la decadenza dal beneficio per l’annualità 2026.