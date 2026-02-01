Cartelle esattoriali, ora anche i Comuni potranno rottamarle: cosa cambia per Imu e Tari

Stando a quanto definito dalla legge di bilancio, i Comuni avranno una certa autonomia per quanto concerne le definizioni agevolate, quindi sulle procedure che consentono di chiudere i debiti iscritti a ruolo: una rottamazione che potrà riguardare ad esempio Tari, Imu, multe o servizi come gli asili nido e le mense scolastiche, sempre che tale intervento non incida in modo negativo sulla sostenibilità finanziaria. A vigilare saranno revisori dei conti codiuvati dalle relazioni tecniche redatte dall'Ente locale nelle quali verranno definiti con delle stime i tassi di adesione, i potenziali incassi e infine l'impatto che l'operazione nel suo complesso avrà sul bilancio.

Le linee guida sono state tracciate dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel) dell'Anci, dalle quali si evince che i Comuni non potranno intervenire sulla rottamazione di quei debiti fiscali già in carico all'agenzia delle Entrate Riscossione. La definizione agevolata riguarderà pertanto Imu, Tari, Canone unico patrimoniale, oneri di urbanizzazione, tariffe scolastiche, rette degli asili nido e multe stradali, qualora esse siano gestite e riscosse in modo autonomo. Come detto si tratterà di un intervento limitato alla cancellazione o alla riduzione di interessi, sanzioni e oneri di riscossione, ma non sulla quota capitale, che dovrà essere integralmente esatta.

"I Comuni hanno l'autonomia per decidere se fare o non fare, se applicare o non applicare" , spiega Giancarlo Giorgetti, "io penso che lo spirito della rottamazione vale anche per le realtà comunali e quindi l'auspicio è che aderiscano". Ciò che consentirà, ha aggiunto il ministro dell'Economia e delle Finanze "di andare rapidamente allo smaltimento di quell'immenso magazzino di crediti, che sono lì da decenni. La soluzione transattiva con i contribuenti può aprire una stagione nuova".

Secondo quanto previsto dalla manovra al comma 103, "ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente" .

"Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate"

, specifica il comma 107 per delimitare il campo di intervento dei Comuni.