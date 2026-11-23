Il percorso verso l’Imu precompilata compie un passo decisivo: la nuova piattaforma digitale nazionale è pronta ed è stata presentata nei giorni scorsi al sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino. Con l’avvio dell’iter per le firme sul decreto ministeriale attuativo, si apre ora la fase finale di sperimentazione con i Comuni in vista del debutto operativo, fissato ufficialmente per il saldo di dicembre 2027.

Chi è coinvolto nel progetto e le tempistiche

La nuova piattaforma nasce dalla collaborazione tra ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Agenzia delle Entrate, Sogei (che ha curato lo sviluppo tecnologico), PagoPA e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Ancora una volta, la parola d’ordine è stata “semplificazione”. L’obiettivo è infatti quello di agevolare uno degli adempimenti fiscali più complessi per i cittadini, riducendo il rischio di errori e sanzioni, senza però pesare sugli uffici tributi dei municipi. Il servizio sarà operativo dalla rata finale del 2027, così da consolidare l’incrocio tra dati catastali e i prospetti standardizzati delle aliquote comunali sul portale del Federalismo Fiscale, e garantire che i flussi di pagamento tramite PagoPA arrivino nelle casse dei Comuni con la stessa rapidità del modello F24.

Fino al debutto del nuovo portale, dunque per le prossime scadenze del saldo di dicembre 2026 e dell’acconto di giugno 2027, si continuerà a calcolare e versare l’imposta seguendo le procedure già note.

La piattaforma sarà fruibile da tutti i soggetti passivi dell’Imposta Municipale Propria, come i proprietari di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, che restano esenti), i titolari di diritti reali di godimento (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie), nonché i possessori di aree fabbricabili e terreni agricoli soggetti a imposta.

Come funziona il nuovo portale

Il nuovo sistema, con procedura guidata, permetterà ai contribuenti di gestire l’intero adempimento per via telematica in modo autonomo. Tra le novità previste figurano anche avvisi automatici per ricordare le scadenze ai cittadini, integrati con l’App IO. Saranno quattro le fasi di compilazione presentate ai contribuenti dalla piattaforma: