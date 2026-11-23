Basta girare per le città per accorgersi della presenza dei negozi di compro oro. E magari, più di una persona, si sarà chiesta come funziona una valutazione e se è necessario conoscere qualche aspetto particolare prima di provare a vendere i propri preziosi. Chi meglio di Mr. Oro d’Oro, gestore della catena di negozi Compro Oro d’Oro, e della sua instancabile collaboratrice Loredana possono guidarci alla scoperta di questo mondo così singolare? Sono i volti di “Mr. Oro: tutto ha un prezzo”, la trasmissione prodotta da GiUMA e attualmente in onda il giovedì sera su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Con numeri da record anche per la seconda stagione e con una terza in rampa di lancio.

Mr. Oro d’Oro, partiamo dalle basi: qual è il lavoro di un compro oro?

“Allora, si tratta di un’attività commerciale regolamentata che acquista oro e altri metalli preziosi, come l’argento. Vengono valutati in base al peso e ovviamente alle caratteristiche del materiale. Una volta comprati sono poi rivenduti alle fonderie. Il mio margine di guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo riconosciuto al cliente e quello ottenuto successivamente dalla rivendita”.

Facciamo un esempio: io entro da te con un gioiello, come si stabilisce quanto vale?

“Partiamo parlando della caratura, elemento che indica la quantità di oro puro presente nella lega. Non tutti sanno che l’oro a 18 carati contiene il 75% di oro, mentre quello a 24 carati è considerato puro. Di conseguenza: le valutazioni di mercato fanno generalmente riferimento all’oro 24, quindi un oggetto in oro 18 avrà un valore proporzionalmente inferiore. Poi subentra il margine dell’operatore, ovvero il sottoscritto. Ciascuno di noi può trarre informazioni anche dal punzone, ovvero il marchio che riporta il titolo del metallo”.

E allora veniamo al morso, la mossa che ti caratterizza: perché lo fai?

“Può sembrare strano, ma si tratta di un gesto che utilizzo per determinare il titolo e il valore di un oggetto. Certo, si tratta di una «prova empirica» se così vogliamo chiamarla, ma ho affinato la tecnica in anni e anni di esperienza. Di certo prima di procedere al morso chiedo sempre al potenziale cliente se può dare fastidio o meno. In caso contrario mi affido senza problemi agli altri metodi professionali di cui dispongo”.

Veniamo ora a Loredana: il tuo ruolo nella serie è sempre più rilevante…

“Sì, cerco sempre di essere me stessa, magari provando ad alleggerire i passaggi più delicati con un po’ di ironia e simpatia. Mi occupo sia dell’accoglienza dei clienti che del supporto a Mr. Oro d’Oro durante le trattative, fino alla gestione degli imprevisti: aiuto a mantenere il controllo delle attività quando il ritmo aumenta”.

In onda c’è la seconda stagione, ma siete già alle prese con la terza...

“Esatto, stiamo cercando nuove storie curiose da raccontare. Chi ha oggetti da vendere e desidera andare sul piccolo schermo può presentarsi da martedì 24 novembre e per tutto il mese di dicembre, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17, nella filiale Compro Oro d’Oro di via Giovanni Pacini 39, angolo via Gian Battista Brocchi 1, a Milano, tra piazzale Loreto e piazza Piola.

Infine i punti vendita: oggi quanti negozi conta la catena Compro Oro d’Oro?

“Complessivamente sono dodici sedi, ovvero sette a Milano, tre a Torino, una a Cormano e una a Bresso. L’attività opera rispettando gli adempimenti previsti per il settore, tra cui l’iscrizione al registro OAM degli Operatori Compro Oro, con numero OCO4708, e le licenze di pubblica sicurezza rilasciate dalla Questura per ciascun punto vendita.