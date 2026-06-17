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Centri estivi Inps: bonus settimanale fino a 100 euro, scatta la scadenza del 25 giugno

Pubblicato il bando per il 2026: ecco come si può fare domanda online e a chi è rivolto il bonus

Centri estivi Inps: bonus settimanale fino a 100 euro, scatta la scadenza del 25 giugno
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L'Inps ha ufficialmente aperto il bando per accedere al bonus centri estivi 2026. Si tratta di un aiuto molto importante e molto atteso dalle famiglie per poter ammortizzare, almeno un poco, i costi di gestione dei figli affidati a strutture estive nel periodo di chiusura delle scuole. Ottenere il bonus significa ricevere un rimborso spese come contributo economico. Il rimborso, che può essere totale o parziale, include i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni (compiuti entro il 30 giugno) che frequentano delle strutture estive nel periodo che va da giugno a settembre.

Nel bando, pubblicato lo scorso 29 maggio, si legge che la domanda per ricevere il bonus può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 4 giugno fino alle ore 12.00 del 25 giugno, entrando nel Portale prestazioni welfare. Il 25 giugno, dunque, è la data ultima. "L'Inps riconosce n. 3.000 contributi di importo massimo settimanale pari ad € 100,00", si legge nel comunicato ufficiale. Dunque si tratta di 400 euro al mese. L'importo viene calcolato in base all'Isee, che serve anche per stilare la graduatoria dei beneficiari. Oltre a ciò, a determinare il rimborso è anche il numero di giorni trascorsi al centro estivo – si va da un minimo di cinque giorni a un massimo di quattro settimane, anche non consecutive. Non vengono esclusi i centri estivi che includono il pernottamento. Sono infatti ammessi nel bonus soltanto i centri diurni senza pernottamento che operino nel pieno rispetto delle norme di igiene, sicurezza e accessibilità.

Per presentare la domanda di partecipazione basta essere in possesso di uno dei sistemi di autenticazione come Spid, Cie o Cns. Se muniti di identità digitale si può entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, cercare il servizio “Portale prestazioni welfare” ed entrare in “Accedi all’area tematica”. Selezionato “Gestione domanda” e poi “Presentazione domanda”, si deve cliccare su “Utilizza il servizio”, “Vai alla prestazione” e infine “Centri Estivi”. Insieme alla domanda, si può presentare anche la DSU per determinare l'Isee ordinario, che verrà rilasciato dall'Inps o dagli enti convenzionati.

L'Isee è importante per determinare la propria posizione in graduatoria e stabilire la copertura economica. Con un Isee massimo di 8mila euro, viene riconosciuto il 100%, da 8.000,01 a 24.

000 euro, invece, si scende al 95%; una copertura del 90% va a chi ha un Isee che oscilla da 24.000,01 a 32.000 euro; da 32.000,01 a 56.000 euro si scende al 85%; infine, superati i 56.000 euro (o senza Isee) la copertura è dell'80%.

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