"Ciao mamma, questo è il mio nuovo numero". Attenzione: cosa nasconde questo sms

Le truffe tecnologiche non vanno in vacanza e una nuova frode sta circolando nel Belpaese. Si presenta come un semplice messaggio tra madre e figlio, ma in realtà è un inganno. Gli utenti, vedendo una notifica di messaggio sullo smartphone, si ritrovano a leggere un testo che, accompagnato da un numero, nasconde una truffa. Ecco di cosa si tratta e come difendersi.

La truffa del messaggio

Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate e pericolose, e recentemente i malintenzionati hanno adottato una nuova strategia particolarmente ingannevole: coinvolgere le mamme. Il nuovo schema prevede l'invio di messaggi che sembrano provenire da familiari, come se qualcuno avesse cambiato numero di telefono e avesse bisogno di assistenza. I truffatori inviano messaggi che imitano quelli di un familiare che ha perso il proprio telefono e richiedono di contattarlo tramite un nuovo numero o un link.

Ecco alcuni esempi di messaggi che potrebbero ricevere le vittime: "Ciao mamma, ho perso il telefono. Puoi inviarmi un messaggio su WhatsApp?" opppure "Ciao mamma, ho perso il telefono e ora ho un numero temporaneo. Non posso fare chiamate, ma mi riesci a mandare un messaggio su WhatsApp?". Questi messaggi sembrano innocui e normali, ma sono progettati per ingannare. Cliccando sui link o rispondendo ai messaggi, le vittime potrebbero finire per rivelare informazioni personali sensibili o addirittura trasferire denaro ai truffatori. È molto importante essere vigili e verificare sempre l'identità di chi invia messaggi sospetti, specialmente se chiedono azioni che sembrano fuori dall'ordinario.

Come difendersi dalle truffe via SMS

Per difendersi dalle truffe via SMS è fondamentale adottare alcune precauzioni. In primo luogo, se si riceve un messaggio che sembra provenire da un familiare o un amico e richiede informazioni sensibili o azioni particolari, è bene veriricare direttamente la sua identità attraverso un altro canale, come una telefonata. Inoltre è importante non cliccare su link sospetti o scaricare allegati da messaggi che sembrano strani, poiché potrebbero condurre a siti fraudolenti o contenere malware. Inoltre è bene evitare di fornire dettagli personali o finanziari tramite SMS, poiché le istituzioni legittime non chiedono mai queste informazioni in questo modo. Nel caso in cui il numero di telefono da cui si riceve il messaggio sia sospetto, è bene cercare di confermare la sua origine.

Inoltre se si riceve un SMS che potrebbe essere una truffa è bene segnalarlo al proprio operatore telefonico o alle autorità competenti per aiutare a prevenire futuri tentativi di frode. Inoltre, avere un’sullo smartphone può aiutare a bloccare messaggi di spam e contenuti potenzialmente dannosi.