CORE apre una sede a Bruxelles: la crescita dell’agenzia guarda all’Europa

CORE, agenzia di corporate relations specializzata in advocacy e stakeholder engagement ( https://corelations.it/ ), apre CORE EUROPE,la nuova sede di Bruxellesa pochi passi dal Parlamento Europeo, portando per la prima volta la propria presenza operativa fuori dall’Italia.

L’apertura del nuovo ufficio, in Rue d’Arlon 82, rappresenta il nuovo passo di un percorso di crescita che nel corso del 2026 ha visto CORE ampliare competenze, servizi e ambiti di attività, con il lancio di due nuove business unit: CORE Video Factory, dedicata alla produzione di video podcast e contenuti video corporate, e HealthCORE, unit specializzata in advocacy e stakeholder engagement con docus sul mondo healthcare e life science.

La nuova sede di Bruxelles sarà un hub operativo di 500 metri quadrati pensato per creare connessioni, sviluppare progetti e dare vita a nuovi contenuti: dagli appuntamenti istituzionali alle tavole rotonde, dai convegni alle produzioni video.

L’obiettivo è di accompagnare i clienti e i progetti già sviluppati da CORE a Bruxelles e, allo stesso tempo, costruire nuove opportunità direttamente sul mercato europeo. La sede sarà quindi il punto di partenza per sviluppare iniziative pensate fin dall’origine per un pubblico e un network internazionale, oltre che per costruire progressivamente un portfolio di clienti esteri.

La presenza di CORE a Bruxelles parte già con un’agenda di iniziative definita. A ottobre, la nuova sede ospiterà l’evento promosso dal think tank Hub Turismo Europe, dedicato alle prospettive di crescita e competitività del turismo in Europa, con il coinvolgimento del Parlamento Europeo.

A novembre saranno invece due gli appuntamenti in programma: The Urban Mobility Council, il think tank sviluppato da CORE per Unipol e dedicato ai temi della mobilità urbana, e la prima edizione europea del Business Ethics Summit, il forum che CORE organizza annualmente in Vaticano e che affronta le implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale nel mondo del business.

Tre iniziative che, già nei primi mesi di attività, danno alla nuova sede una funzione concreta: non solo presidiare Bruxelles, ma produrre direttamente sul territorio europeo contenuti, confronto e relazioni istituzionali.

«Chi si occupa di relazioni istituzionali sa che oggi il centro del confronto politico ed economico è sempre più a Bruxelles. Non potevamo permetterci di non esserci, e abbiamo scelto di farlo in modo strutturato, non simbolico», dichiara Pierangelo Fabiano, CEO di CORE e CORE EUROPE. «Bruxelles diventa così parte centrale di tutte le nostre attività, non un avamposto separato. Siamo un’agenzia ambiziosa, con voglia di crescere e di differenziarci nel mercato, puntando sempre più su advocacy, think tank e progetti che uniscono competenze diverse. È un percorso che abbiamo costruito passo dopo passo in questi anni, e che oggi vogliamo portare con convinzione su scala sempre più internazionale».

L’apertura di Bruxelles si inserisce dunque in una strategia di crescita che affianca al consolidamento delle attività in Italia una presenza sempre più strutturata sul mercato europeo. Un percorso che punta ad ampliare le opportunità per i clienti attuali, intercettare nuovi progetti internazionali e rafforzare il posizionamento di CORE nei settori della comunicazione istituzionale, dell’advocacy e delle relazioni con gli stakeholder europei.