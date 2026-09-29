Eni taglia anche le bollette: sconto del 30% su luce e gas. Enel: “L’offerta più bassa è la nostra”

Dopo il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, Eni mette sul tavolo un nuovo intervento a sostegno delle famiglie italiane. Questa volta il fronte è quello delle bollette, con uno sconto del 30 per cento sui corrispettivi di luce e gas per chi sottoscriverà una nuova offerta Plenitude.

L’iniziativa rientra nel programma “Eni per l’Italia”, pensato per sostenere i cittadini alle prese con il caro energia. A partire dal primo ottobre e per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, il gruppo offrirà uno sconto del 30 per cento rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con il prezzo bloccato per due anni.

Secondo quanto comunicato in una nota, il beneficio economico sarà pari a circa 100 euro l’anno per il contratto del gas e ad altri 100 euro per quello dell’energia elettrica. Per chi sceglierà entrambe le forniture, dunque, il risparmio stimato potrà arrivare a circa 200 euro all’anno.

Non solo. Nell’ambito della nuova offerta, Eni manterrà invariati anche i prezzi della materia prima, facendosi carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Una misura che arriva in una fase ancora delicata sul fronte energetico e che punta ad alleggerire almeno in parte il peso delle bollette sui bilanci familiari.

Altre importanti novità, dunque, dopo lo sconto sui carburanti – 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, circa 17 centesimi al di sotto dei livelli medi – che ha scatenato un effetto domino nelle scorse ore. Grazie al tetto ai prezzi, infatti, Eni ha aperto la strada ad altri adeguamenti sui costi per i consumatori, esplosi a causa delle ben note tensioni geopolitiche.

A stretto giro è arrivata la risposta di Enel, che ha definito la propria offerta, presente sul sito da aprile 2026, come “la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari”. È quanto si legge in una nota del gruppo dell’energia che segue il lancio dello sconto da parte di Eni Plenitude. Questa offerta di Enel - si legge nella nota - prevede “per la famiglia media (2MWh l’anno) uno sconto di 200 euro l’anno rispetto al prezzo all’ingrosso”.

“L’offerta a prezzo fisso ‘Digital luce’ di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. Rispetto al prezzo all’ingrosso per la famiglia media italiana (che consuma 2 MWh l’anno) garantisce uno sconto di oltre 200 euro l’anno solo per la componente di energia elettrica. L’energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici come proveniente da fonti rinnovabili”.