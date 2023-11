Dipendenti statali precari, arrivano aumenti in busta paga: ecco le cifre

Se alcune categorie di dipendenti statali (i precari) hanno dovuto restituire l'anticipo di cui godranno, invece, i dipendenti pubblici con una tipologia contrattuale diversa, le buone notizie in busta paga arriveranno da gennaio 2024 quando anche per loro saranno destinati gli aumenti contrattuali previsti dalla Manovra di Bilancio.

Cosa ha deciso il governo

Il piatto è ricco visto che ben cinque miliardi di euro sono previsti per rinnovare i contratti nelle pubbliche amministrazioni e due miliardi saranno erogati prima della tredicesima ma non ai dipendenti che non hanno un contratto a tempo indeterminato. Grazie alla Manovra, invece, anche i cosiddetti "precari" (contratto a tempo determinato) potranno godere dei benefici a partire dal 1° gennaio. Nel dettaglio, ecco che gli insegnanti avranno aumenti mensili che potranno variare tra 58 e 85 euro al mese (tutto dipende dall'anzianità di servizio) mentre oggi non ottengono aumenti superiori alle 12,72 euro.

Come ricorda Il Messaggero, infatti, gli aumenti medi in busta paga saranno compresi tra 50 e 70 euro al mese: un insegnante delle scuole medie o superiori avrà benefici che variano tra 63 e 99 euro rispetto ad aumenti che oggi variano tra 9,52 e 14,79 euro. Un altro ambito che vedrà aumenti di un certo peso sarà ovviamente la Sanità che ad oggi conta più di 60mila persone precarie: per loro, da gennaio, gli aumenti oscilleranno tra 50 e 90 euro in base al ruolo rispetto alle cifre odierne che variano tra 7,55 e 13,37 euro. La percentuale di aumento in busta paga sarà quasi del 6% (5,78%): il governo ha spiegato che i rinnovi contrattuali sono stati effettuati su quasi due milioni di statali che guadagnano, annualmente, quasi 36mila euro.

Il settore non statale

Sanità ed enti locali privati, invece, contano al loro interno circa 1,40 milioni di dipendenti per i quali si dovranno trovare altre risorse stimate in quasi 4,5 miliardi di euro. Se è vero che le Regioni godono di un tesoretto (Fondo Sanitario Nazionale) che la Manovra di Bilancio ha portato a 2,3 miliardi di euro per garantire il rinnovo contrattuale, discorso diverso per Province e Comuni con i finanziamenti erogati direttamente dai bilanci degli enti locali.

Le parole di Salvini