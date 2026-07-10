Ecco le date da non scegliere per partire per le vacanze: le giornate da bollino rosso e nero

La stagione dei viaggi estivi è ufficialmente entrata nel vivo: sebbene una parte di italiani abbia già raggiunto le mete di villeggiatura, la maggioranza si prepara a mettersi in viaggio proprio in queste settimane.

Come accade di solito in questo periodo dell'anno automobili e motocicli restano i mezzi preferiti per spostarsi e raggiungere la propria meta, determinando un'inevitabile criticità nella circolazione stradale durante i mesi di luglio e agosto. Per evitare di rimanere bloccati in code infinite, è fondamentale conoscere le date a maggior rischio di congestione. Di seguito, i giorni più “caldi” per quanto concerne il traffico, stando ai dati diffusi dai principali enti stradali.

Viabilità Italia segnala un weekend delicato (10-12 luglio) a partire da oggi: criticità da bollino rosso durante la serata di venerdì 10, nella mattinata di sabato 11 e per tutta la sera di domenica 12. Non andrà meglio nel prossimo fine settimana (17-19 luglio): si prevede infatti traffico intenso (bollino rosso) la sera di venerdì 17, la mattina di sabato 18 e la sera di domenica 19.

L'ultimo weekend del mese (24-26 luglio) sarà da bollino rosso nelle ore serali di venerdì 24, durante le prime ore di sabato 25 e nel corso della serata di domenica 26. Criticità sono segnalate anche negli ultimi due giorni di luglio: i flussi del traffico saranno molto intensi già dalla serata di giovedì 30 (bollino rosso), per poi estendersi a tutta la giornata di venerdì 31.

La situazione sull'Autostrada del Brennero (A22), sempre piuttosto complicata, dipenderà innanzitutto dalla direzione percorsa da chi si metterà per strada. Nel weekend dal 10 al 12 luglio in direzione Brennero, verso nord, si prevedono rallentamenti (bollino giallo) venerdì mattina e pomeriggio. Sabato la situazione peggiora (bollino rosso) sia di mattina che di pomeriggio. Domenica giornata nera: bollino rosso mattina e sera, ma le condizioni più difficili da bollino nero (blocco totale) si registreranno nelle ore pomeridiane.

In direzione Modena, verso sud, venerdì segnato da bollino giallo per l'intera giornata e la notte. Sabato mattina da bollino nero, con parziale miglioramento a rosso nel pomeriggio. Domenica traffico da bollino rosso al mattino, che si riduce fino a giallo nel pomeriggio. Per il weekend che va dal 17 al 19 luglio in direzione Brennero, verso nord, venerdì si parte con un bollino giallo in mattinata e nel pomeriggio. Sabato è previsto un picco da bollino nero al mattino, che diventa rosso nel pomeriggio e giallo in serata. Domenica si preannunciano invece una mattinata e un pomeriggio ad altissima densità di traffico (bollino nero) e una riduzione d'intensità in serata (bollino rosso). Verso Modena (direzione sud), venerdì la circolazione è costantemente rallentata (bollino giallo) dal mattino fino a sera. Sabato e domenica mantengono lo stesso schema: code intense e bollino nero ogni mattina, seguite da un bollino rosso nei rispettivi pomeriggi.

Per il fine settimana dal 24 al 26 luglio, verso il Brennero (direzione nord), venerdì si apre con bollino giallo mattina e pomeriggio. Sabato picco di traffico (bollino nero) al mattino, seguito da bollino rosso nel pomeriggio e giallo in serata. Domenica si prevede un flusso pesantissimo (bollino nero) sia di mattina che di pomeriggio, con un bollino rosso per le ore serali. Verso Modena (direzione sud), per l'intera giornata di venerdì la circolazione è da bollino giallo. Il fine settimana replica le criticità precedenti: bollino nero al mattino e bollino rosso nel pomeriggio, sia per la giornata di sabato che per quella di domenica.

Per quanto concerne la chiusura del mese (30 e 31 luglio), verso il Brennero sono previsti flussi costanti ma senza picchi estremi: sia mercoledì 30 che giovedì 31 la circolazione è contrassegnata da bollino giallo sia la mattina che il pomeriggio.

Verso Modena, mercoledì 30 si viaggia con bollino giallo per tutta la mattina e il pomeriggio. Giovedì 31 la situazione si fa più complicata in mattinata con un bollino rosso, per poi migliorare fino a giallo nel resto della giornata.