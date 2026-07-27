Winday, da programma di loyalty a piattaforma di relazione e impatto sociale

Da semplice programma di loyalty a piattaforma evoluta con servizi dedicati, Wind Tre continua a investire su Winday, il programma di fidelizzazione lanciato nel 2019, che oggi coinvolge quasi 6 milioni di clienti con iniziative quotidiane, premi e contenuti di valore. Un ecosistema che non solo rafforza la relazione tra il brand e gli utenti, ma apre anche nuove opportunità a impatto sociale.

Ne parliamo con Elvira Petaroscia, Customer Engagement & Value Management Director di Wind Tre, anche alla luce dell’iniziativa Generation Italy e degli sviluppi attesi nei prossimi mesi.

Cos’è Winday e quale ruolo gioca nella strategia di Wind Tre?

Winday è il programma di loyalty gratuito dedicato ai clienti Wind Tre, (https://www.windtre.it/winday) nato nel 2019 con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione dei clienti. Nel tempo si è trasformato in una vera piattaforma di relazione quotidiana: ogni giorno proponiamo iniziative tra shopping, gaming, quiz e intrattenimento, affiancate da contenuti sempre attivi come cashback e concorsi stagionali. Oggi contiamo 5,7 milioni di iscritti e milioni di interazioni ogni anno.

Quale valore ha generato Winday per Wind Tre e per i suoi clienti?

Il programma ha avuto un duplice impatto: da un lato ha aumentato l’utilizzo dell’app Wind Tre e la soddisfazione dei clienti, dall’altro ha generato nuove opportunità attraverso offerte dedicate, sia nel mondo telco sia con partner esterni. Si tratta quindi di un asset strategico capace di integrare digitale e retail, che invita il cliente a scoprire anche l’esperienza in negozio. Ma c’è anche un’importante dimensione sociale: grazie alla sua ampia base di utenti e alla capacità di generare un coinvolgimento continuo, Winday rappresenta uno strumento efficace per promuovere iniziative a impatto positivo come le attività realizzate in collaborazione con il World Food Program e il progetto “ShareTheMeal”. Quindi una piattaforma che connette persone e opportunità, contribuendo a creare valore condiviso per l’intera comunità.

Wind Tre ha recentemente avviato un’iniziativa con Generation Italy, fondazione avviata da McKinsey & Company: che tipo di supporto offrite e con quali obiettivi?

L’iniziativa con la Fondazione Generation Italy rientra nel nostro impegno per essere più vicini alle persone e alle loro esigenze. Attraverso Winday e i nostri canali digitali supportiamo in termini di visibilità i percorsi formativi e professionali realizzati da Generation Italy contribuendo ad ampliarne la conoscenza e l’accessibilità. Un’iniziativa che dimostra come una piattaforma di loyalty possa evolvere anche in uno strumento di responsabilità sociale, capace di creare connessioni tra le persone e opportunità concrete per i giovani, accompagnandoli nell’ingresso nel mondo del lavoro.

In cosa consiste il progetto Generation Italy e come si concretizza il supporto di Wind Tre?

Le attività di formazione consistono in corsi gratuiti online, finalizzati a fornire strumenti e competenze utili per favorire l’inserimento professionale. Il contributo di Wind Tre consiste nel sostenere l’iniziativa dandone visibilità attraverso contenuti dedicati, e link. I corsi, realizzati da Generation Italy in stretta collaborazione con aziende alla ricerca di specifiche figure professionali, garantiscono al termine del percorso formativo almeno un colloquio di lavoro. L’attività ha già generato un importante volume di visualizzazioni e migliaia di accessi al sito di Generation Italy riconducibili all’iniziativa su Winday, contribuendo a un incremento medio delle iscrizioni ai corsi. A partire dalla seconda metà di settembre prenderà il via su Winday una seconda wave della durata di quattro settimane, volta ad ampliare la partecipazione ai programmi formativi realizzati da Generation Italy.

Guardando al futuro, come evolverà Winday?

Winday è in una fase di evoluzione costante: continueremo a migliorare l’esperienza utente, semplificando l’interfaccia e rendendola ancora più accessibile, oltre a introdurre funzionalità sempre più efficaci e rilevanti nei contenuti e nelle iniziative proposte. Nei prossimi mesi comunicheremo in modo più strutturato la nuova evoluzione del programma, che integrerà in maniera sempre più efficace la partecipazione quotidiana, la gamification e il valore per il cliente. In coerenza con la strategia multiservizio di Wind Tre, l’obiettivo è trasformare Winday in una vera e propria piattaforma di servizi e opportunità, andando oltre il ruolo di strumento di fidelizzazione per avvicinarsi in modo più concreto alle esigenze delle persone.

Può raccontarci una delle iniziative attualmente disponibili per gli utenti Winday?

Tra le iniziative attualmente in corso c’è il concorso* “Premi da Supereroe” (https://www.windtre.it/winday), dedicato al nuovo film “Spider-Man: Brand New Day”. Dal 22 al 31 luglio i clienti Wind Tre iscritti a Winday possono partecipare ogni giorno per vincere premi esclusivi e concorrere all’estrazione finale di un viaggio speciale per due persone a Parigi. È un esempio concreto del tipo di esperienze che vogliamo offrire: occasioni di intrattenimento, coinvolgimento e valore aggiunto, capaci di rafforzare la relazione quotidiana con i nostri clienti e rendere la partecipazione a Winday sempre più stimolante e gratificante.