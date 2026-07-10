Frenata automatica e anti-distrazione: così l’Ue cambia la sicurezza delle auto nuove

L'Unione Europea compie un nuovo passo nella strategia per migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Da questa settimana, infatti, tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione dovranno rispettare una serie di requisiti tecnologici e costruttivi destinati a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze. Si tratta dell'ultima fase di applicazione del Regolamento generale sulla sicurezza, che estende gli obblighi anche ai modelli già omologati in passato.

Tecnologie intelligenti per prevenire gli incidenti

Tra le principali novità figurano i sistemi di frenata automatica d'emergenza, ora obbligatori con la capacità di rilevare non solo gli altri veicoli, ma anche pedoni e ciclisti. Diventano inoltre indispensabili i dispositivi avanzati di monitoraggio della distrazione del conducente, progettati per individuare cali di attenzione o segnali di affaticamento e invitare chi è al volante a mantenere un livello di concentrazione adeguato durante la guida.

Standard più elevati anche per la protezione passiva

Le nuove disposizioni non riguardano soltanto l'elettronica di bordo. L'Europa introduce infatti criteri più rigorosi sulla visibilità anteriore, amplia la superficie dei vetri di sicurezza e aggiorna le prove di omologazione per gli pneumatici usurati, così da garantire prestazioni più affidabili anche quando le gomme non sono più nuove. Interventi che puntano a migliorare sia la protezione degli occupanti sia quella degli utenti più vulnerabili della strada.

Dal 2024 al 2026, il completamento della riforma

Una parte consistente di queste prescrizioni era già entrata in vigore il 7 luglio 2024, quando gli obblighi erano stati introdotti per tutti i nuovi modelli sottoposti a omologazione. Da quest'anno, invece, le regole si applicano anche ai veicoli appena immatricolati appartenenti a modelli già presenti sul mercato, completando così il percorso di adeguamento previsto dalla normativa europea e uniformando gli standard di sicurezza per l'intero comparto automobilistico.

Meno vittime sulle strade europee

L'inasprimento dei requisiti rappresenta uno dei pilastri della strategia comunitaria per ridurre il numero di incidenti gravi e mortali.

L'introduzione obbligatoria di sistemi di assistenza alla guida, unita al miglioramento delle caratteristiche costruttive dei veicoli, mira a rendere le automobili sempre più capaci di prevenire gli errori umani e di limitare gli effetti degli impatti. Una trasformazione destinata a incidere profondamente sull'evoluzione del mercato automobilistico europeo nei prossimi anni.