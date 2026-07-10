INPS, Bordignon, Forum Associazioni Familiari: "Parole di Fava su Assegno unico rischiano di essere fuorvianti. Il vero errore è non averlo reso davvero universale"

"Non condividiamo le dichiarazioni del presidente dell'INPS Gabriele Fava perché rischiano di individuare nell'Assegno unico un problema che, in realtà, nasce da ben altre scelte. Attribuire a questa misura un effetto di disincentivo al lavoro femminile significa spostare l'attenzione dalle vere criticità del sistema. L'Assegno unico non scoraggia il lavoro delle donne. Il limite è che non è mai stato reso realmente universale".

"Il suo collegamento all'ISEE produce effetti distorsivi che il Forum delle Associazioni Familiari denuncia fin dalla sua introduzione: in alcune situazioni l'aumento del reddito da lavoro determina una riduzione dei benefici, creando meccanismi che finiscono per penalizzare proprio le famiglie che si vorrebbero sostenere. Per questo continuiamo a chiedere che l'Assegno unico venga progressivamente svincolato dall'ISEE. Non è una misura assistenziale contro la povertà, ma una politica strutturale per la natalità e per il riconoscimento del valore sociale dei figli. Continuare a leggerlo con una logica assistenziale significa snaturarne la funzione".

"Sorprende, inoltre, che il dibattito successivo al Rapporto Inps si concentri sull'Assegno unico invece di affrontare le vere cause che frenano l'occupazione femminile: salari troppo bassi, servizi per l'infanzia insufficienti, precarietà lavorativa femminile, una conciliazione tra famiglia e lavoro ancora largamente inadeguata. Non è l'Assegno unico a tenere le donne lontane dal mercato del lavoro. La denatalità e il calo dell'occupazione femminile non si combattono ridimensionando o mettendo sotto accusa uno dei pochi strumenti di sostegno alle famiglie. Si combattono rendendolo davvero universale e affiancandolo a politiche che eliminino gli ostacoli concreti che oggi gravano sulle famiglie.

È su questi nodi che il Paese dovrebbe aprire una discussione seria, non sull'efficacia dell'Assegno unico". Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, replicando alle dichiarazioni del Presidente dell'INPS Gabriele Fava sul ruolo e sull'efficacia dell'Assegno Unico.