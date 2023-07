Luglio, mese di scadenze fiscali: tutte le date da tenere d'occhio

Il mese di luglio sarà "caldo" per tutti coloro che hanno scadenze fiscali pendenti, sia a debito che a credito. E per inaugurare la seconda metà dell'anno dopo lo spartiacque del 30 giugno imprenditori, risparmiatori e semplici cittadini avranno molte partite aperte da valutare.

Lavoro domestico, le prime scadenze fiscali

La prima data da cerchiare in calendario è quella del 10 luglio. Quel giorno saranno fissate le scadenze per i versamenti dei contributi per i collaboratori domestici, dalle badanti alle baby-sitter, relativamente al periodo di competenza aprile-giugno. Il versamento sarà da effettuare all'Inps sia per quanto riguarda gli oneri previdenziali che sul fronte degli altri adempimenti fiscali.

Tax credit musica, c'è tempo fino al 14 luglio

Quattro giorni dopo, venerdì 14 luglio, sarà la volta del "tax credit" per la musica. Il governo Meloni ha previsto un incentivo del 30% consistente in un credito fiscale settoriale per le imprese che hanno organizzato produzioni legate al settore musicale contribuendovi con la produzione di materiali audio o video a sostegno.

"L’agevolazione (da non confondere con il bonus musica per i privati) è rivolta alle imprese del settore", nota Lavoro e Diritti, e fino al 14 luglio le imprese che fanno parte del settore potranno fare domanda per ricevere questo incentivo ad hoc volto a sostenere una nicchia ben precisa del mondo culturale italiano.

La settimana calda delle scadenze fiscali sull'Iva e l'Irpef

Da lunedì 17 a lunedì 24 luglio, in seguito, si concentreranno diverse incombenze fiscali di primaria grandezza. E versamenti importanti per il conto fiscale finale delle imprese e dei liberi professionisti. Il 17 luglio si comincia con una triplice scadenza che l'Inps ha provveduto a comunicare ai diretti interessati sul fronte dell'Iva e delle addizionali: quel giorno saranno da ottemperare la fine del saldo Iva 2022 per chi ha scelto di rateizzare i contributi, la liquidazione di gugno 2023 per l'Iva e un analogo processo per chi ha scelto il sostituto d'imposta nel medesimo mese.

Due giorni dopo, scadrà invece la domanda per il contributo a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi, apertasi il 30 giugno, che è destinato alle società sportive dilettantistiche e si risolverà proprio in termini di sconti alle imposte dovute nel prossimo anno di competenza. Il 20 luglio termine ultimo per gli adempimenti fiscali su Irap e Irpef in riferimento al periodo di competenza scaduto alla fine del mese di giugno.

Il 24 luglio, infine, una scadenza riguarderà i professionisti e i Caf, che dovranno entro quel giorno rendicontare all'Agenzia delle Entrate i modelli 730 elaborati, i prospetti di liquidazione e il saldo delle dichiarazioni.

31 luglio: la soglia per l'esenzione dal Canone Rai

L'ultimo giorno di luglio coinciderà, infine, con l'ultima delle scadenze fiscali: lo stop alle domande per l'esenzione dal Canone Rai 2023, a cui potranno fare domanda gli anziani con almeno 75 anni d'età e entrate annue infieriori agli 8mila euro.