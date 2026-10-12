Moby e Tirrenia, aperte le prenotazioni per il 2027: tutte le rotte per Sardegna e Corsica

In occasione del TTG Travel Experience di Rimini, Moby, Tirrenia e Toremar presentano la programmazione per la prossima stagione turistica. Sono già aperte le prenotazioni per il 2027 sui collegamenti verso Sardegna e Corsica, con partenze previste fino all’autunno e servizi di bordo pensati per rendere la traversata parte integrante della vacanza.

Sardegna, collegamenti tutto l’anno da Livorno, Genova e Civitavecchia

La Livorno-Olbia è attiva 365 giorni all’anno, con partenze diurne e notturne in entrambe le direzioni. La rotta è servita da Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie della flotta, che la compagnia definisce i traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo. A bordo sono disponibili un intero ponte dedicato alla ristorazione, con preparazioni a vista, e il Wi-Fi gratuito. La Genova-Porto Torres sarà gestita da Moby a partire dal primo gennaio 2027, con corse notturne in entrambe le direzioni durante tutto l’anno. In inverno saranno impiegate Moby Tommy e Moby Aki, mentre in estate entreranno in servizio Moby Wonder e Rubattino. Il Wi-Fi gratuito sarà disponibile a bordo di Aki e Wonder. La Civitavecchia-Olbia, operata da Tirrenia, manterrà le partenze notturne per tutto l’anno, con l’aggiunta di collegamenti diurni da giugno a settembre. In inverno le navi impiegate saranno Florio e Rubattino, mentre durante l’estate Florio sarà affiancata da Moby Tommy.

Genova-Olbia, prenotazioni aperte per la stagione 2027

La Genova-Olbia tornerà anche nel 2027 con una programmazione estesa. Il comunicato diffuso dalla compagnia indica partenze dal 13 maggio al 31 ottobre, per prolungare la stagione dei collegamenti con la Sardegna oltre i mesi estivi. La pagina ufficiale delle prenotazioni riporta invece, al momento della verifica, il 30 settembre come data finale della stagione 2027. Le traversate notturne saranno effettuate da Moby Aki, che offre il Wi-Fi gratuito ai passeggeri, e Moby Orli, caratterizzata da ampi spazi e ambienti eleganti. I biglietti per la prossima stagione sono già prenotabili.

Corsica, ripartono a maggio i collegamenti da Genova e Livorno

Per raggiungere la Corsica sarà possibile scegliere tra due rotte Moby. La Genova-Bastia sarà operativa dal 15 maggio al 27 settembre 2027, con partenze diurne in entrambe le direzioni a bordo di Moby Wonder e Moby Aki. Entrambe le navi offriranno il Wi-Fi gratuito e gli altri servizi di bordo. La Livorno-Bastia, indicata dalla compagnia come la linea più veloce tra il continente e la Corsica, sarà invece attiva dal 15 maggio al 30 settembre 2027. Le traversate diurne saranno effettuate con Moby Kiss.

Sconto del 20% sul viaggio successivo: come funziona

Per chi programma le vacanze in anticipo è prevista anche una promozione dedicata. Acquistando un biglietto Moby o Tirrenia nel periodo promozionale si riceve un buono pari al 20% dell’importo pagato, al netto delle voci escluse dal regolamento, da utilizzare per una successiva prenotazione. Il comunicato indica come periodo di acquisto quello compreso tra il 12 ottobre e il 30 novembre 2026, mentre la pagina ufficiale della promozione riporta il periodo dal primo ottobre al 30 novembre. Il buono può essere utilizzato entro il 30 settembre 2027 sulle rotte ammesse, con una finestra specifica dal primo giugno al 30 settembre 2027 per la Genova-Porto Torres e la Civitavecchia-Olbia. Per consultare le condizioni complete e prenotare è possibile visitare il sito ufficiale Moby.it.