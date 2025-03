Multe, quali pagare online con pc o smartphone? Ecco le procedure da seguire

Ascolta ora 00:00 00:00

Forse non tutti sanno che è possibile provvedere al pagamento di alcune multe anche online, servendosi di un computer o del proprio smartphone. In questo modo si provvede in tempo al saldo - evitando ritardi e more - e non si perde tempo a fare la fila, cercando di migliorare una situazione già di per sé spiacevole. Bisogna precisare, però, che non tutte le sanzioni possono essere pagate in questo modo.

Ad oggi sono saldabili online, tramite smartphone o pc, le multe comminate per violazione del Codice della strada - quindi sanzioni dovute a eccesso di velocità rilevato da autovolox o operatore, violazione di ZTL o divieto di sosta, assicurazione scaduta, passaggio col rosso -, quelle effettuate dalla polfer o dai controllori di mezzi pubblici - per mancanza di biglietto o trasgressione delle norme di sicurezza -, le violazioni amministrative - occupazione abusiva del suolo pubblico, o violazioni del decoro urbano - e le trasgressioni rilevate dalla guardia di finanza e dal Fisco.

Non possono, invece, essere pagate online le multe comminate da Agenzia delle Entrate che non sono state saldate in tempo, oppure le sanzioni che includono anche un fermo amministrativo o un sequestro del mezzo. Anche le multe per gravi violazioni di norme ambientali, o scattate per guida in stato di ebbrezza, non possono essere saldate online. Inoltre alcuni Comuni, i più piccoli e meno digitalizzati, potrebbero non avere ancora la possibilità di ricevere il pagamento, dunque è necessario presentarsi di persona.

Laddove sia possibile effettuare il pagamento online, è necessario seguire le procedure richieste dal portale che intendiamo utilizzare.

Se il pagamento deve essere fatto sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio, è necessario accedere all'area riservata tramite identità digitale (Spid, Cie o Codice fiscale) e digitare il proprio PIN. Entrando in "Verifica cartelle e avvisi", sarà possibile verificare la multa dopo aver inserito il Codice fiscale. A quel punto, selezionata la sanzione, basterà scegliere come pagare - PagoPa, Home banking o addebito sul conto. Al termine dell'operazione verrà fornita una ricevuta digitale da scaricare.

Allo stesso modo è possibile procedere al pagamento sul sito del Comune, se questa soluzione è disponibile. Si possono trovare delle aree PagoPa, oppure delle sezioni specifiche per il pagamento online. Basta accedere all'area riservata inserendo numero di targa, numero e data del verbale, e i dati della carta che intendiamo utilizzare per pagare. Anche in questo caso sarà fornita una ricevuta.

Anche il sito di Poste Italiane permette il pagamento online di quelle sanzioni comminate da carabinieri e poliziotti. Una volta entrati nell'area riservata (bisogna essere registrati), basta andare nella sezione "Pagamento bollettini" e cercare la sezione "Multe". Si può scegliere fra "Bollettino premarcato" se abbiamo il codice a barre, oppure "Bollettino in bianco" se i dati devono essere inseriti manualmente. Per procedere al saldo, vanno inseriti numero del conto corrente postale in caso di bollettino oppure codice IUV se si usa PagoPa, importo della sanzione, e dati del verbale. Al termine dell'operazione sarà rilasciata una ricevuta.

Si può infine decidere di pagare tramite bonifico bancario mediante sistema di home banking.

Esiste una sezione apposita per il pagamento delle sanzioni, bisogna solo considerare che i tempi saranno più lunghi. Il saldo non sarà immediato, pertanto c'è la possibilità di perdere lo sconto del 30% se non si calcolano bene i tempi.