Parcheggi, occhio al senso di marcia: se l'auto è contromano rischi una pesante multa

Quando si posteggia l'auto è sempre bene prestare grande attenzione al senso di marcia: anche se in apparenza sembra un elemento trascurabile, risultare contromano rispetto alle vetture in movimento comporta la rimozione del mezzo e una multa, dal momento che da questo comportamento scorretto punito dal Codice della strada possono derivare dei rischi per la sicurezza.

Al comma 2 dell'articolo 157 del Codice della strada si fa riferimento al fatto che, salvo diversa segnalazione, "in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro" .

Pur essendo chiaramente indicato nel passaggio sopra citato, generalmente gli automobilisti in fase di parcheggio tendono a sincerarsi che non vi siano divieti di alcun genere e a fermare il veicolo in modo da non ostacolare il traffico. Eppure lasciarlo fermo in sosta nell'opposto senso di marcia rispetto alla regolare circolazione, anche se non comporta la perdita di punti della patente, significa rischiare la rimozione del mezzo e il pagamento di una sanzione pecuniaria da 42 a 173 euro.

Stante quanto previsto dall'articolo 159 del CdS al comma 1/c, le forze dell'ordine sono infatti autorizzate a rimuovere un'auto non solo nel caso in cui vi sia un esplicito divieto con tanto di segnale, ma anche qualora "la sosta costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione" : in questi casi alla multa si aggiungono i costi di rimozione e deposito, che spesso sono molto più salati della sanzione stessa.

Posteggiare contromano, in fase di entrata e di uscita dal parcheggio, significa spesso e volentieri compiere delle manovre più ampie e contrarie alla sicurezza, dal momento che si deve attraversare una corsia con auto che arrivano nel senso opposto di marcia e occuparla temporaneamente. Orientando invece la propria auto nel modo corretto si rendono più leggibili e meglio visibili le manovre sia da parte degli altri conducenti che dei pedoni.