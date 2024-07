Pene più severe per i trasgressori col nuovo Codice della strada: tutti i dettagli

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa dell'ultimo passaggio alla Camera dei deputati e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Codice della Strada ha ormai preso forma, decretando un chiaro inasprimento delle pene previste per i trasgressori.

Tra le più importanti novità, quelle relative alle sanzioni per chi viene sorpreso al volante in condizioni di alterazione dovute al consumo di alcol o di droghe. Chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti rischia la revoca o la sospensione della patente di guida fino a 3 anni: per determinare la pena sarà sufficiente che l'assunzione risulti dagli esiti delle analisi del sangue effettuate sull'automobilista.

Inasprimento delle sanzioni anche per chi guida in stato di ebbrezza. Un conducente con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l dovrà pagare una multa che va da un minimo di 573 a un massimo di 2.170 euro, e rischia la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi. Una rilevazione compresa tra 0,8 e 1,5 g/l comporta per il trasgressore il pagamento di un'ammenda tra 800 e 3.200 euro, la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi e una pena detentiva fino a 6 mesi.

Andrà ancora peggio in caso di reiterazione di reato. Per i recidivi con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 1,5 g le sanzioni previste saranno ancora più dure:

guida con limite alcolemico fissato a 0;

rinnovo della patente solo con visita medica;

pene per guida in stato di ebrezza aumentate di un terzo;

obbligo di installare a proprie spese un sistema alcolock.

L'apparecchio elettronico, in cui l'automobilista deve soffiare prima di accendere il mezzo, impedisce infatti di avviare il motore nel caso in cui sia rilevata dal sistema anche la minima quantità di alcol.

Utilizzare in qualsiasi modo il cellulare mentre si è al volante è un altro comportamento che sarà sanzionato in maniera più pesante rispetto al passato: oltre alla sospensione della patente di guida da 15 a 90 giorni e a una sanzione pecuniaria massima di 1697 euro (che può salire fino a 2.588 euro in caso di reiterazione del reato), il trasgressore subirà una decurtazione di 8/10 punti dalla patente di guida. Anche guidare contromano o passare con il semaforo rosso comporterà la sospensione della patente.

Importanti novità anche per quanto concerne i monopattini, per i quali è stato determinato l'obbligo di assicurazione, targa, indicatori luminosi di direzione e casco: i trasgressori dovranno pagare una multa compresa tra 100 e 400 euro. I mezzi in sharing dovranno essere invece dotati di un sistema di spegnimento automatico che scatterà nel momento in cui il monopattino valica le aree di circolazione consentite.

Cambiamenti in vista anche per gli autovelox, la cui installazione, come quella delle Ztl, dovrà essere autorizzata dal prefetto: in caso di più violazioni nella stessa zona e nella medesima fascia oraria, sarà punita solo quella più grave con una sanzione, il cui valore sarà incrementato di un terzo. Superare il limite di velocità di 10/40 km/h comporta una multa compresa tra 173 e 694 euro. Nel caso in cui ciò avvenga in un centro urbano per due volte in 12 mesi bisognerà pagare una sanzione da 220 a 880 euro e si subirà la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni.

Nuovi limiti per i neopatentati, che per i primi 3 anni non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e in genere con potenza massima di 105 kW/t per tutti i veicoli della categoria M1.

Sanzioni più severe per chi abbandona gli animali lungo le strade. Il reato in generale (art.727 del codice penale) è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1000 a 10mila euro. Il nuovo Codice prevede l'aumento di un terzo della pena qualora cià avvenga per strada, per cui si rischiano fino a 7 anni di carcere. Nel caso in cui per commettere il reato il proprietario abbia usato un auto, può scattare anche la sospensione della patente di guida dai 6 ai 12 mesi.

Qualora l'abbandono comporti un incidente con vittime o feriti gravi (prognosi oltre i 40 giorni), verranno applicate le norme previste agli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) del Codice di procedura penale.