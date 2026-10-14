Ryanair, come cambiano le regole a bordo a partire dal prossimo novembre

Novità in arrivo per Ryanair e i suoi viaggiatori. A partire dal prossimo mese, infatti, saranno introdotte nuove importanti regole. Una risposta necessaria per rientrare nelle direttive sui confini europei, che prevedono tutta una serie di verifiche aggiuntive. La necessità di effettuare controlli biometrici prima della partenza sta infatti causando dei rallentamenti – si parla di 3-5 minuti in più per ogni singolo passeggero – motivo per cui si è reso necessario intervenire con delle modifiche.

Per evitare che i passeggeri perdano il volo a causa delle file ai controlli e per preservare la puntualità dei decolli, Ryanair ha deciso di giocare d’anticipo. Cambiano dunque le tempistiche. A partire da martedì 10 novembre 2026, il check-in e i punti di consegna dei bagagli (bag drop) cesseranno le attività esattamente 60 minuti prima della partenza, con un anticipo di 20 minuti rispetto agli orari precedenti.

Dara Brady, Chief Marketing Officer del vettore low cost, ha spiegato che questa misura serve a diminuire il carico ai terminal, tutelando chi è arrivato in orario ed evitando imbarchi mancati nei periodi di picco.

Cosa cambia, dunque, per i viaggiatori? Il consiglio è quello di presentarsi in aeroporto con un anticipo compreso tra le due ore e mezza e le tre ore. Anche per chi viaggia con il solo bagaglio a mano, muoversi in anticipo o affidarsi ai servizi di fast track a pagamento potrebbe rivelarsi una scelta vincente per superare le code più rapidamente.

L’80% dei passeggeri Ryanair viaggia esclusivamente con il bagaglio a mano: per questa larghissima fetta di utenti le procedure restano identiche. Il restante 20% della clientela — ovvero chi si sposterà con le valigie in stiva — dovrà invece fare i conti con la scadenza tassativa dei 60 minuti. Per venire in aiuto di questa categoria di viaggiatori, più del 95% degli aeroporti sarà dotato di self bag-drop, ossia postazioni in cui consegnare autonomamente il bagaglio.

Tutto sarà gestibile tramite app. I self bag-drop saranno installati entro ottobre, così da essere in funzione quando, il 10 novembre, entreranno in vigore le nuove regole.