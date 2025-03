Seggiolino in auto, ecco fino a che età è obbligatorio utilizzarlo: cosa dice la normativa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il seggiolino da utilizzare in auto è un disposivo fondamentale per la sicurezza dei più piccoli. In caso di brusche frenate o, nei casi peggiori, di incidenti, questo strumento garantisce una sensibile diminuzione del rischio di lesioni o traumi per il bambino. Chiaramente deve essere scelto il modello giusto, quello più adatto all'età e alla corporatura del minore.

Viaggiare in automobile con un bambino non correttamente sistemato sul seggiolino può comportare severe sanzioni. Non sono valide, infatti, le cinture di sicurezza (che non esercitano la giusta presa sul piccolo), né le braccia di un adulto. Il bambino può essere preso in braccio per essere calmato, ma dopo deve essere posizionato nuovamente sul seggiolino, perché si tratta di una situazione davvero rischiosa. Basti pensare che alla velocità di 50km/h, un bimbo di appena 10 kg può produrre già una forza di impatto superiore ai 200kg, sfuggendo dall'abbraccio di chi lo sta sostenendo. Gli effetti possono essere drammatici. Proprio per questa ragione la normativa vigente è così severa.

Fino a che età, dunque, è obbligatorio avvalersi del seggiolino? Per legge, il dispositivo va utilizzato fino al compimento dei 12 anni del minore, oppure al raggiungimento di 1,5 metri di altezza. A quel punto si può passare alla normali cinture di sicurezza. Si può anche aggiungere l'alzatina che permette al bimbo di stare più comodo nella fase di transizione, ossia entro 1,25 metri di altezza. Previsto dalla norma, ma non ancora obbligatorio, è il sistema di ancoraggio Isofix, che permette di agganciare il seggiolino alla struttura del veicolo, senza uso delle cinture di sicurezza. Presto sarà invece obbligatoria la seduta rivolta in senso contrario a quello di marcia, almeno fino a 15 mesi del bambino, e il sistema Isofix per i bimbi fino a 1,05 metri di altezza.

La scelta del dispositivo, che deve essere a norma, è importante per garantire la sicurezza del bambino durante il viaggio. Si è dimostrato infatti che un corretto impiego del seggiolino riduce il rischio di lesioni gravi del 90%, e quello di morte del 70%, nei minori sotto l'anno di età. Il rischio si riduce del 50%, invece, per i bambini fra 1 e 4 anni. Questo, almeno, secondo le statistiche lombarde.

Per coloro che decidono di trasportare in auto un minore senza seggiolino è prevista

unache va dagli 83 ai 332 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. La recidiva comporta un'ulteriore multa, a cui si accompagna la sospensione della patente per 15 giorni/2 mesi.