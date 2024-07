Il governo vince la scommessa sul Pil. Stime oltre le attese: +0,9% sull'anno

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per l'economia del Belpaese. Il secondo trimestre del 2024 il Pil ha visto una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, questo risultato che rappresenta un successo delle politiche del governo. La crescita, sebbene leggermente inferiore al +0,3% del primo trimestre dello stesso anno, riflette una gestione economica positiva, anche considerando le due giornate lavorative in meno nel secondo trimestre.

Il miglioramento

Il miglioramento delle stime economiche è stato principalmente sostenuto dall'aumento nel comparto dei servizi, mentre il valore aggiunto nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, e nell’industria ha registrato una diminuzione. In termini tendenziali, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il Prodotto interno lordo è aumentato dello 0,9%. Questo risultato conferma l'efficacia delle misure adottate dal governo per stimolare l'economia e favorire la crescita.

La variazione acquisita

La variazione acquisita del Pil italiano, ovvero il cambiamento che si avrebbe per l'anno in corso, rispetto all'anno precedente, per il 2024 è ora pari a +0,7%, sulla base della stima del secondo trimestre pubblicata oggi, 30 luglio 2024, dall'Istat, che ha registrato un incremento dello 0,2%. Nel primo trimestre, questo indicatore era pari a +0,6%. Questo valore rappresenta la crescita che l’economia italiana registrerebbe se nei prossimi due trimestri non ci fosse alcuna ulteriore variazione. Inoltre ricordiamo che nel Def, il Documento di economia e finanza, l'esecutivo aveva previsto una crescita tendenziale per il 2024 dell'1%.

La situazione in Francia, Spagna e Germania

Nel secondo trimestre del 2024, il Pil della Francia è aumentato dello 0,3%, sostenuto dal commercio estero e da una ripresa degli investimenti delle imprese. Questa crescita ha superato le previsioni di un aumento dello 0,1% e si è mantenuta costante rispetto al primo trimestre, che aveva mostrato un incremento dello 0,3% (rivisto al rialzo di 0,1 punti). Guardando alla Spagna, invece, il Pil è aumentato dello 0,8% nel secondo trimestre, simile ai tre mesi precedenti. Questo incremento è stato guidato dalle buone performance di esportazioni e importazioni, che hanno contribuito a un aumento di 0,5 punti, e in misura minore dal consumo interno. Su base annua, la crescita del Pil è rimasta robusta al 2,9%. Le esportazioni sono cresciute dell’1,2% rispetto al primo trimestre, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,2%.

Infine in Germania nel secondo trimestre del 2024, l'economia tedesca ha registrato una contrazione dello 0,1%, sorprendendo gli analisti che si aspettavano una crescita. Questo risultato segue un incremento dello 0,2% nei primi tre mesi dell'anno. Specifichiamo stima dell'Istituto di statistica Destatis non è definitiva.