Quando arriva, a chi spetta, quanto vale. Cosa c'è da sapere sulla tredicesima

A dicembre, lavoratori e pensionati riceveranno l’attesissima tredicesima mensilità, una gratifica economica che rappresenta un’importante boccata d’aria per affrontare le spese natalizie. Questo pagamento extra spetta sia ai dipendenti pubblici e privati che ai pensionati, con l’accredito che avviene generalmente entro la fine del mese, prima delle festività. Il calendario dei pagamenti può variare a seconda della categoria di appartenenza, ma in ogni caso l’importo arriva prima della fine dell’anno. Inoltre, per i pensionati che desiderano richiedere l’Ape sociale, la domanda deve essere inviata entro il 30 novembre, rispettando tutti i requisiti previsti. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Chi la percepisce

La tredicesima è un diritto previsto dalla legge per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato, inclusi apprendisti e dipendenti part-time. Il pagamento è previsto anche per i lavoratori domestici, come colf, badanti, baby sitter e per i pensionati, in particolare coloro che ricevono la pensione di reversibilità. Sono esclusi da questa erogazione alcune categorie di lavoratori, come i parasubordinati, i lavoratori a progetto, gli stagisti, i liberi professionisti con partita Iva, gli autonomi e coloro che ricevono l’assegno di accompagnamento. La misura non viene inoltre applicata ai disoccupati che percepiscono la Naspi.

Come calcolare l'assegno

La tredicesima è pari a una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno. Per calcolarla, si deve moltiplicare la retribuzione mensile lorda per i mesi lavorati e poi dividere il risultato per 12. È importante notare che il mese è considerato completo se si sono lavorati almeno 15 giorni. Per i pensionati, la tredicesima corrisponde semplicemente a un’ulteriore mensilità del loro assegno pensionistico.

La tredicesima nei vari settori

Nel settore privato, la tredicesima è disciplinata dalla contrattazione collettiva, quindi la data di pagamento può variare a seconda del contratto e del settore di appartenenza. Ad esempio peri lavoratori del settore commerciale, la tredicesima viene erogata entro il 24 dicembre, e lo stesso vale per il settore metalmeccanic; generale, il pagamento avviene tra il 15 e il 20 dicembre, ma può esserci una variabilità legata agli accordi sindacali. Nel settore edilizio, invece, l’impresa non paga direttamente la tredicesima in busta paga, ma versa alla Cassa Edile i contributi mensili che coprono sia la gratifica natalizia che le ferie. Sarà poi la Cassa Edile a erogare l’importo secondo scadenze precise. Nel caso dei dipendenti pubblici, il pagamento della tredicesima dipende dal settore e dal tipo di contratto. Per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, l’accredito avviene il 14 dicembre, che quest’anno cade di sabato, quindi il pagamento sarà anticipato al primo giorno lavorativo utile, ossia lunedì 16 dicembre. Per i supplenti, il pagamento avviene sempre il 14 dicembre.Altri dipendenti statali dovranno attendere fino al 16 dicembre.

La misura per i pensionati

Per i pensionati, la tredicesima viene accreditata insieme al rateo mensile della pensione. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario o postale, la gratifica natalizia sarà erogata il 2 dicembre. In caso di ritiro presso gli sportelli postali, l’importo sarà disponibile in base all’ordine alfabetico dei cognomi, in date prestabilite.

Il bonus Natale

Nel 2024, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità, nel mese di dicembre verrà versato anche il “bonus Natale”.

Si tratta di un’indennità di 100 euro destinata ai dipendenti pubblici e privati che abbiano almeno un figlio a carico e un reddito annuale fino a 28mila euro. Questo bonus rappresenta un anticipo del “bonus Befana” sulla tredicesima. Gli utenti di NoiPa, per esempio, dovranno presentare apposita richiesta.