Estate 2025, viaggi e controlli in dogana: cosa c'è da sapere per evitare guai

Prima di mettersi in viaggio, tanto entro i confini dell'UE quanto al di fuori di essi, è sempre bene essere a conoscenza delle norme che regolano la possibilità di portare con sé effetti personali o beni acquistati all'estero: a tal proposito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato la Carta doganale del viaggiatore.

Grazie al documento, reperibile sul sito ufficiale dell'ADM, è possibile prendere le giuste precauzioni per evitare problemi ai controlli di frontiera, col rischio di subire delle sanzioni o in alcuni casi anche il sequestro degli oggetti trasportati.

Unione Europea

Tra i viaggiatori c'è talvolta la tendenza a pensare che spostarsi nell'Eurozona significhi non doversi occupare di alcuna limitazione: è indubbiamente vero che grazie alla libera circolazione delle merci le norme sono meno stringenti, ma ciò non significa che non esistano dei paletti. Su prodotti del tabacco e alcolici, anche se destinati a uso personale, sono imposti dei limiti specifici. Per quanto riguarda i primi, il limite è fissato a 800 sigarette, 400 sigaretti, 200 sigari o 1 chilogrammo di tabacco sfuso. Per le bevande alcoliche la quantità dipende dalla gradazione: qualora essa sia superiore al 22% il tetto è 10 litri, mentre al di sotto di tale soglia il limite sale fino a 20 litri. Diverso il discorso per vino e birra: nel primo caso la soglia è di 90 litri, nel secondo di 110 litri.

Nel caso in cui il trasporto di beni sia connesso a un'attività commerciale o qualora le quantità spostate dal viaggiatore siano poco compatibili con l'uso personale allora i controlli alla frontiera si fanno più rigorosi e possono essere richiesti dei documenti aggiuntivi come ad esempio le fatture di acquisto. Le verifiche sul trasporto di contanti sono tra le più stringenti: superato il limite, fissato a 10mila euro, il viaggiatore è tenuto a dichiararlo in dogana, altrimenti rischia il sequestro parziale.

Viaggi Extra UE

Per coloro i quali giungono in Italia da un Paese esterno all'UE le norme sono più stringenti ancora: il valore totale degli oggetti trasportati, poco importa che si tratti di regali acquistati in vacanza, non deve superare i 430 euro se si viaggia in aereo o in nave, i 300 euro se si arriva via terra e i 150 euro in ogni caso per gli under 15.

Il tetto dei prodotti da tabacco crolla, ed è fissato a 200 sigarette, 100 sigaretti, 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco sfuso. Per le bevande oltre i 22 gradi il limite è 1 litro, per quelle di gradazione inferiore è 2 litri: per vino e birra invece la soglia è rispettivamente di 4 e 16 litri. Resta il limite di 10mila euro per quanto concerne la somma di contanti, oro, criptovalute e assegni al portatore: aldilà di questo tetto va compilata subito la dichiarazione doganale apposita.

Altri casi

Occhio anche a viaggiare con gli animali domestici, posto che ovunque sono richiesti sia il microchip che la vaccinazione antirabbica. Per spostarsi entro i confini dell'UE basta il passaporto europeo rilasciato da un veterinario abilitato, mentre il discorso si complica per viaggi all'estero: in questi casi possono essere richiesti ai controlli documenti aggiuntivi come certificazioni sanitarie internazionali, test sierologici, o addirittura la quarantena a seconda del luogo di provenienza.

Rientrare in Italia a bordo di un mezzo immatricolato all'estero comporta delle limitazioni. Se il titolare non risiede in Italia può circolare entro i confini nazionali al massimo per 6 mesi.

Se è italiano resta il divieto di guidare veicoli con, a meno che non si tratti di noleggio o comodato: in entrambi i casi serve possedere adeguata documentazione per evitare il rischio di sanzioni e sequestro del veicolo.