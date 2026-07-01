Comunità cristiane perseguitate nel mondo. Mozione Fdi a difesa di "un'idea di pace"

Collaborare con le organizzazioni impegnate nella tutela delle comunità cristiane, sostenere percorsi educativi nelle scuole e istituire per l'8 maggio, dedicato a San Vittore, la "Giornata regionale della sensibilizzazione contro le persecuzioni ai danni dei cristiani". Sono gli impegni contenuti in una mozione, presentata da Fratelli d'Italia in abbinamento a un documento del consigliere del misto Massimo Vizzardi, approvata dal Consiglio regionale. Secondo i dati dell'Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, nel 2024 sono stati registrati 2.211 episodi di odio anticristiano in Europa, tra cui 274 aggressioni. Anche in Italia sono state censite 86 situazioni di intolleranza e violenza contro luoghi di culto e comunità. "Dai cristiani rinchiusi nei campi di lavoro in Corea del Nord alle persecuzioni in Africa, Afghanistan, Bangladesh e Armenia: con questa mozione - spiega il capogruppo di FdI Christian Garavaglia - allarghiamo la discussione a tutto ciò che sta accadendo nel mondo. L'Occidente deve tornare ad alzare la propria voce". Un testo che vede coinvolti diversi esponenti di FdI. La consigliera Chiara Valcepina ha richiamato la situazione in Terra Santa, tra "villaggi distrutti, famiglie costrette a fuggire da Betlemme e continui atti di intimidazione contro le comunità.

Una battaglia che secondo il consigliere Matteo Forte non va trasformata in una guerra di religione: "Difendere la libertà religiosa dei cristiani nel mondo significa difendere un'idea concreta di pace". La libertà religiosa, conclude il consigliere Giacomo Zamperini, "non è una concessione, ma un diritto naturale dell'uomo e una base della società civile".