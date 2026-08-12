Questione migranti, Berlino: “Le espulsioni in Italia si faranno”. Tajani: “Trovare equilibrio sulle Ong”

La questione migratoria sta riacuendo le tensioni all’interno dell’Unione europea. L’acceso scontro tra Italia e Spagna, infatti, non è l’unico. Vi è anche quello tra Roma e la Germania riguardo ai cosiddetti “dublinanti” e alle navi Ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare centinaia di immigrati nel nostro territorio.

“Siamo un po’ sorpresi dell’agitazione sulla questione e delle divergenze”, ha dichiarato la portavoce del ministero dell’Interno federale, rispondendo a una domanda riguardo all’espulsione dalla Germania verso l’Italia dei dublinanti. “E questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sulla implementazione del sistema di asilo comune: nell’autunno 2025 abbiamo chiuso accordi bilaterali con Italia e Grecia, stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall’entrata in vigore del sistema europeo comune di asilo, a giugno 2026. E questo significa che le espulsioni di Dublino saranno eseguite anche verso l’Italia”.

La portavoce ha aggiunto che, al momento, si tratta principalmente di casi successivi all’entrata in vigore del nuovo Patto Ue. Per quanto riguarda quelli precedenti, che secondo il Viminale sarebbero azzerati, ha spiegato che “dovrò verificare nuovamente e fornire una risposta precisa in un secondo momento”. La rappresentante del dicastero tedesco ha anche ribadito la posizione ufficiale di Berlino, ovvero “un sistema Dublino funzionante” come pilastro del sistema europeo comune d’asilo. “In qualità di Ministero federale dell’Interno, all’interno dell’Ue ci siamo inoltre impegnati molto affinché le norme di Dublino tornassero a funzionare. Ciò comprende, per tutti gli Stati membri, modalità di trasferimento vincolanti e praticabili, nonché un quadro giuridico dettagliato per i trasferimenti volontari come forma di trasferimento efficiente e non burocratica”, ha affermato.

Sulla questione è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a Sant’Anna di Stazzema. “Non credo che ci sia un problema con la Germania”, ha dichiarato. “Non credo ci sia un problema perché c’è tutta la questione delle navi Ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia. Quindi credo che da questo punto di vista si trovi un equilibrio, non credo ci siano problemi per far rientrare i dublinanti nella Germania”.