Coronavirus, Speranza: "Il Paese è forte. Vinceremo la battaglia"

La parola d'ordine è una: contenere il coronavirus. Nelle ultime ore lo ha ripetuto spesso il ministro della Salute, Roberto Speranza, e lo ha fatto anche nel corso della trasmissione "In Mezz'ora", in onda su Raitre.

“ Siamo al lavoro 24 ore su 24 – ha detto Speranza - è in corso un confronto con i presidenti di regione, con il presidente Conte e Borrelli per provare a rafforzare le misure per il contenimento del virus ". Il Sistema sanitario nazionale “ è in grado di affrontare la situazione ” anche se è necessario il contributo di tutti “ seguendo le dieci regole di prevenzione diffuse ”. Il ministro si è soffermato su un punto in particolare: “ Ciascuno nel proprio piccolo può fare la sua parte, le istituzioni lo stanno facendo, il paese è unito, chiediamo ai cittadini di fare tutto il possibile ”.

La sfida dell'Italia contro il coronavirus è ostica. Speranza sente la “ responsabilità ” della guida del dicastero della Salute ed è consapevole che questo braccio di ferro rappresenta “ l'esperienza più forte ” della sua vita. “ Ma il Paese è forte – ha aggiunto – e vorrei dare questo messaggio. Vinceremo la sfida, ne sono sicuro ”.

"Serve l'aiuto di tutti i cittadini"

In collegamento dalla sede della Protezione civile, Speranza ha affermato che il governo è “ al lavoro ” e che “ c'è la collaborazione costante con i presidenti delle Regioni coinvolte per rafforzare le misure per il contenimento " del coronavirus. Il decreto approvato ieri dal Cdm, ha quindi aggiunto il ministro, “ ci mette nelle condizioni di agire con grande tempestività ".

Dal punto di vista operativo, ha fatto notare lo stesso Speranza, la grandissima parte dei casi è concentrata attorno a due focolai che " abbiamo deciso di isolare ". In ogni caso " l'auspicio è che tutte le operazioni possano dare risultati di contenimento in tempi brevi ".

Speranza ha poi rinnovato la richiesta di aiuto dei cittadini, dopo aver fatto presente che le “ istituzioni stanno facendo la loro parte ”: " Abbiamo bisogno di una grande risposta da parte dei cittadini, ai quali chiediamo di fare tutto il possibile. Serve l'aiuto di tutti i cittadini. Si sta facendo un lavoro straordinario, nessuno è solo. Grazie a tutte le istituzioni a tutti i livelli. Vinceremo questa sfida ”.