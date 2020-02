Coronavirus, il Cdm straordinario: il piano per fermare l'epidemia

Nel giorno più duro per il Paese dall'esplosione di contagi da coronavirus, il governo elabora un primo piano per provare a contrastare la pandemia che nelle ultime ore ha già fatto due vittime e ha contagiato oltre sessanta italiani. In un Consiglio dei ministri fiume sono state prese in esame le misure che saranno contenute in un decreto legge. Si va dalla chiusura delle scuole alla sospensione di manifestazioni e attività lavorative, passando per l'utilizzo delle forze dell'ordine e dei militari per far rispettare i protocolli adottati.

Il Cdm straordinario

La riunione del consiglio dei ministri, presieduta da Giuseppe Conte nella sede del Dipartimento della Protezione civile, a via Vitorchiano a Roma, ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus in Italia. Allo studio dell'esecutivo le misure da assumere dopo i casi di contagio, che si sono registrati nel Nord Italia nelle ultime ore, e soprattutto dopo i due decessi in Lombardia e in Veneto. Ieri sera, nell'ospedale di Schiavona, in provincia di Padova, è morto il 78enne Adriano Trevisan, muratore in pensione che era ricoverato ormai da diversi giorni. La seconda vittima del virus è, invece, Giovanna Carminati, 77enne di Casalpusterlengo (Lodi), madre di un amico del 38enne di Codogno. I due principali focolai sono proprio in Lombardia, dove si sono registrati 47 casi, e in Veneto dove ci sono invece 12 pazienti contagiati. A questi va ad aggiungersi anche un caso a Torino. E mentre i lavori di mappatura del contagio hanno escluso che possa essere stato il manager, che dopo essere rientrato dalla Cina il 21 gennaio scorso è andato a cena con il 38enne di Codogno, il "paziente zero" dal momento che non lo ha mai contratto, la politica cerca di dare una risposta all'emergenza.

I contatti con l'opposizione