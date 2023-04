"Così la Guerra fredda ha modellato il presente dall'Ucraina a Taiwan"

Mark Kramer è il Direttore del Centro Studi sulla Guerra Fredda e Senior Fellow del Davis Center for Russian and Eurasian Studies dell'università di Harward. Ha partecipato al Forum internazionale «Terre di confine. Dalla Guerra fredda ai conflitti del nostro tempo», avvenuto all'indomani del primo anniversario dell'invasione ucraina, dal 9 all'11 marzo a Udine e Gorizia, per iniziativa dell'Associazione Friuli Storia: un think tank che riunisce per la prima volta in una partnership di ricerca l'Università di Udine e l'Università di Harvard - Cold War Studies Project, e che conta sul contributo di una quarantina di analisti e studiosi internazionali, impegnati in otto percorsi tematici per analizzare capillarmente gli accadimenti prodotti nel corso della Guerra Fredda e la loro onda lunga su quanto stiamo vivendo. Ne abbiamo approfittato per intervistarlo.

La Guerra Fredda sembrava essersi conclusa con una netta vittoria delle democrazie occidentali. Ma è davvero così?

«La Guerra Fredda si è conclusa nel 1989-1991 con una vittoria decisiva per l'Occidente. Dalla metà degli anni '40 fino alla fine degli anni '80, gli Usa e i loro alleati in Europa e in Asia avevano cercato di scoraggiare l'espansione sovietica e del comunismo. Nessuno prevedeva che l'intero blocco sovietico sarebbe semplicemente imploso, senza che fosse necessario sparare un solo colpo occidentale. Il crollo del Patto di Varsavia e la dissoluzione dell'Unione Sovietica furono di enorme beneficio per l'Occidente e per l'Europa».

Lo scontro in Ucraina è davvero qualcosa di diverso o, in un certo senso, si tratta di una riedizione della Guerra Fredda? È tornato il rischio di un conflitto mondiale?

«Sicuramente non siamo in una nuova guerra fredda. La Federazione Russa non ha neanche lontanamente la stessa statura internazionale, forza militare o fascino ideologico che aveva una volta l'Unione Sovietica. La Guerra Fredda tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, dalla metà degli anni '40 fino alla fine degli anni '80, aveva tre caratteristiche fondamentali. Primo, un mondo fondamentalmente bipolare con due superpotenze. Secondo, c'era una divisione ideologica profondamente radicata tra le due superpotenze. Terzo, ampie parti del mondo, soprattutto l'Europa e gran parte dell'Asia, erano divise in due campi rivali guidati dalle superpotenze. Si possono trovare alcuni periodi negli ultimi due millenni che presentano alcuni parallelismi con la Guerra Fredda, ma il periodo dal 1991 (o dal 2014) non è uno di questi. Tutte e tre le caratteristiche fondamentali della Guerra Fredda sono ora assenti. La Russia non ha neanche lontanamente la statura nel mondo che l'Unione Sovietica aveva. La Cina è ora più forte - ed è ampiamente considerata come più forte - della Russia. Gli Stati Uniti rimangono la potenza dominante nel mondo e la Cina è lo sfidante in ascesa. L'invasione russa dell'Ucraina ha ridotto la statura della Russia nel mondo e ha rivelato che l'esercito russo è molto più debole e incompetente di quanto molti esperti si fossero resi conto. L'esercito russo, al giorno d'oggi, è solo una pallida ombra di quello che era l'esercito sovietico durante la Guerra Fredda. L'unica ideologia virulenta al mondo ora è l'islam radicale, che non ha attrattiva se non tra una minoranza di musulmani e non è mai stato vicino a raggiungere il seguito globale che una volta ebbe il marxismo. L'Europa è ora quasi interamente unita nell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nell'Unione Europea (UE) e in altre istituzioni occidentali. Ucraina, Bielorussia e Moldavia non sono state ben integrate nelle strutture occidentali e alcuni Paesi dei Balcani occidentali non sono ancora stati ammessi nella NATO o nell'UE, ma non c'è niente come la divisione che esisteva una volta tra la NATO e il Patto di Varsavia».

Alla fine anche la Guerra Fredda ha avuto momenti caldi, come lo scontro in Vietnam o in Corea. Lo scontro in Ucraina ricorda in qualche modo quei conflitti?

«La guerra di Corea, iniziata quando la Corea del Nord, governata dai comunisti, invase la Corea del Sud, non comunista, è un'analogia migliore della guerra del Vietnam. Ma forse un'analogia ancora migliore sarebbero le guerre di separazione jugoslave negli anni '90, quando la Serbia si imbarcò in una serie di guerre distruttive per cercare di impedire alla federazione di disgregarsi. Quelle guerre hanno provocato cumulativamente più di 120.000 morti. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha già superato quel totale».

La Guerra Fredda sembrava essere stata superata dalla globalizzazione. Perché il mercato globale non è stato sufficiente per portare l'equilibrio globale e la pace?

«La globalizzazione si è fatta una cattiva reputazione negli ultimi anni, ma io ne sono un ardente difensore. Dagli anni '50 fino al 2020, il reddito globale pro capite è aumentato di quasi il 600% in termini aggiustati per l'inflazione e centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà. La diffusione del libero scambio e lo sviluppo capitalista sono stati di gran lunga il fattore più importante dietro il forte calo della povertà globale negli ultimi cinquant'anni. Anche se la globalizzazione non può impedire le guerre di aggressione, ha portato immensi benefici economici».

La Guerra Fredda si basava su un equilibrio che potremmo grossolanamente definire bipolare... Ora che il mondo è multipolare, questo aumenta i rischi di un conflitto caldo? Un conflitto combattuto ad alta intensità?

«Per tutti gli anni '90 il mondo è stato fondamentalmente unipolare. Gli Stati Uniti erano la potenza dominante del mondo. Molte caratteristiche dell'era unipolare persistono oggi, anche se l'ascesa della Cina come potenza economica ha cambiato in modo significativo la formazione internazionale negli ultimi 35 anni. In linea di principio, se emerge un mondo multipolare, avrà più diadi che potrebbero potenzialmente portare alla guerra, ma empiricamente questa ipotesi non è stata generalmente confermata».

Quali sono gli strumenti che possono aiutarci a contenere i rischi? La Guerra Fredda ci ha garantito da tempo una sorta di pace basata sulla minaccia della reciproca distruzione nucleare. È concepibile che questo tipo di strumento geopolitico funzioni anche nel XXI secolo?

«Le armi nucleari rimangono un deterrente di potere della guerra tra grandi potenze, ma non sono una garanzia di ferro. Nell'attuale guerra in Ucraina, il governo russo ha usato minacce oblique di guerra nucleare per intimidire i nervosi governi occidentali. In realtà, non c'è quasi alcuna probabilità che la Russia utilizzi armi nucleari in Ucraina. Putin è malvagio e rapace, ma non ha tendenze suicide. Non vuole passare alla storia come l'uomo che ha portato catastrofiche distruzioni sul proprio paese».

Secondo lei, quali sono le aree del mondo in cui le tensioni geopolitiche potrebbero ricreare le condizioni per una nuova guerra fredda?

La prospettiva più preoccupante per una guerra tra grandi potenze arriva con Taiwan. Se il regime comunista cinese lancia un attacco al suo prospero vicino democratico, gli Stati Uniti indubbiamente interverranno in difesa di Taiwan. Per scoraggiare qualsiasi guerra del genere, i funzionari statunitensi devono concentrarsi su come migliorare i legami politici e militari degli Stati Uniti con Taiwan. In base al Taiwan Relations Act del 1979, gli Stati Uniti forniscono alcune armi e altra assistenza a Taiwan, aiutandola a fortificarsi contro una potenziale invasione cinese. Ma alla luce dell'inesorabile rafforzamento militare della Cina e della sua recente messa in scena di manovre per un'invasione anfibia, è necessario molto più sostegno. La forte risposta occidentale all'invasione russa dell'Ucraina ha indubbiamente seminato maggiori dubbi tra i leader cinesi sull'opportunità di invadere Taiwan, un'opzione che Xi Jinping ha esplicitamente rifiutato di escludere. Se la Russia subisce una sconfitta inequivocabile e deve ritirare la maggior parte o tutte le sue forze dall'Ucraina, tale risultato rafforzerà i dubbi di Pechino sulla fattibilità di perseguire un'occupazione militare di Taiwan».

Come evolverà la vicenda?

«A lungo termine, la protezione di Taiwan richiederà indubbiamente legami militari più forti tra gli Stati Uniti e Taiwan. Anche se un ritorno al trattato bilaterale di mutua difesa che esisteva dal 1954 al 1979 non è fattibile a breve termine, gli Stati Uniti dovrebbero pensare a perseguire un consorzio militare regionale che includa Taiwan, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. La RPC si opporrebbe con veemenza alla formazione di un consorzio e farebbe di tutto per contrastarlo, ma i politici statunitensi potrebbero chiarire che il loro obiettivo non era indebolire la Cina, ma stabilizzare la sicurezza regionale e l'accettazione dei confini che esistono oggi».

C'è il rischio di una nuova cortina di ferro o di una nuova cortina di bambù?

«C'è già una nuova cortina di ferro. Dal febbraio 2022, il governo russo è tornato alla repressione e all'autocrazia in stile sovietico. La Russia e il suo alleato autocratico in Europa, la Bielorussia, sono su un lato della nuova cortina di ferro, mentre i Paesi UE/NATO sono sul lato democratico».