Così la "Memoria" è un viaggio nel futuro

Si intitola «Le forme del Lavoro della Memoria. Saperi e testimonianze come strumenti di civic engagement» il convegno in programma oggi all'Università Bicocca per celebrare il Giorno della Memoria. «Abbiamo voluto concepire l'evento dedicato dal nostro Ateneo alla Giornata della Memoria come una serie di interventi che non solo ricordino e ripercorrano una delle più grandi tragedie dell'umanità, ma che possano essere anche di stimolo all'ideazione e alla costruzione di una società più impegnata e responsabile - ha spiegato la rettrice Giovanna Iannantuoni - Per fare questo abbiamo invitato illustri esperti a mettere la memoria al centro della propria riflessione su diversi ambiti del sapere. Un dialogo plurale, che attraverso la storia, la filosofia, la psicoanalisi, il cinema, la letteratura la pedagogia e l'educazione possa dare nuova linfa alla consapevolezza del passato, in una prospettiva di civic engagement». Qui sotto trovate due dei 6 interventi in programma: «Il bisogno della Storia: memoria/memorie tra uso e abuso» della prof.ssa Barbara Bracco e «La memoria come simbolo» di Elio Franzini ex rettore della Statale. Gianni Canova ex rettore della IULM tratterà il Cinema: «Oppenheimer. Tra etica, scienza e tecnica». Clara Mucci dell'Università di Bergamo parlerà del «Lavoro della psicoanalisi come testimonianza e comunità di Tikkun Olam per riparare il futuro».

«Primo Levi: il senso del ricordo» sarà il tema di Mario Barenghi (prof. di Bicocca) mentre Matteo Schianchi (prof di Bicocca) tratterà «Il lavoro della Pedagogia e dell'Educazione: Scuola e saperi per il presidio' della memoria».