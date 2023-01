"In carcere per almeno 2 mesi": la decisione dei giudici su Panzeri

Antonio Panzeri, ex eurodeputato di Pd e Articolo Uno, resta in carcere. Il principale indiziato dell'inchiesta Qatargate, afferente un giro di mazzette partite da Qatar e Marocco per corrompere alcuni eurodeputati, ha ritirato nelle scorse ore il ricorso per ottenere la scarcerazione. A comunicarlo è stato la procura federale belga, secondo cui adesso l'ex parlamentare europeo dovrà adesso rimanere in galera per almeno altri due mesi.

Il ricorso ritirato all'ultimo momento

Panzeri è stato arrestato nello scorso novembre. Assieme a lui in carcere sono finiti Francesco Giorgi, suo ex assistente, e la compagna di quest'ultimo, ossia l'oramai ex vice presidente del parlamento europeo Eva Kaili.

L'inchiesta poi si è allargata, anche se non è stato precisato il numero di persone coinvolte. Secondo alcuni media greci, potrebbero esserci almeno 60 tra deputati e assistenti invischiati nelle indagini. Il nome di Panzeri è stato per adesso quello più nominato nelle carte dell'inchiesta. Per i magistrati, il suo è stato un ruolo importante sia con riferimento al filone relativo al Qatar e sia con quello riguardante il Marocco.

Oggi doveva essere presa una decisione sulla sua scarcerazione. Ma l'indagato non si è presentato. “ Antonio Panzeri – si legge in un comunicato della procura federale belga – ha deciso oggi di ritirare il suo ricorso davanti alla camera d'accusa per ottenere la scarcerazione ”.

“ Nell'ambito di un'indagine su larga scala condotta dalla Procura federale – si legge ancora – in merito a presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro, Panzeri doveva comparire oggi davanti alla camera d'accusa presso la Corte d'appello di Bruxelles, ma l'accusato non è apparso ”. “ Nell'interesse delle indagini – si chiude la nota inviata ai media dalla procura di Bruxelles – al momento non verranno fornite ulteriori informazioni ”.

Il ruolo di Panzeri nel Qatargate

Nel mirino dei magistrati belgi sono finiti i tanti viaggi dell'ex eurodeputato sia in Marocco che in Qatar. Panzeri, nel parlamento di Strasburgo fino al 2019, ha effettuato molte trasferte nei Paesi coinvolti dall'inchiesta.

In Marocco avrebbe incontrato, secondo gli inquirenti, anche esponenti delle forze di sicurezza locali. In queste occasioni gli sarebbero stati promessi regali. In alcune intercettazioni è emerso anche il ruolo di moglie e figlia, secondo i magistrati consapevoli di quanto stava accadendo. Conversazioni in cui ad emergere è, tra gli altri, il nome dell'ambasciatore marocchino in Polonia Abderrahim Atmoun.

Sul Qatar invece, il sospetto è che Panzeri possa aver usato la Fight Impunity, Ong da lui fondata alcuni anni fa, per coprire giri di soldi provenienti da Doha. Le indagini stanno andando avanti e altri risvolti potrebbero emergere nelle prossime settimane. Per il momento però l'ex eurodeputato dovrà rimanere in carcere.