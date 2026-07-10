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Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione del factotum di Lavitola. Sentita la compagna di Gomes Tavares

Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione del factotum di Lavitola. Sentita la compagna di Gomes Tavares
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È stata perquisita dagli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report.

Chi indaga si è recato per effettuare l'attività istruttoria in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive assieme alla compagna. La donna è stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.

Intanto Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa.

L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo e in base a quanto si apprende la perquisizione - la sera del 4 luglio - è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dall'abitazione con un trolley.

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