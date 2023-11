Bastonate e calci ai poliziotti, così la toga assolve tre studenti di sinistra

Erano finiti a processo con l'accusa di aver ferito sette esponenti delle forze dell'ordine che presidiavano la zona, dopo aver tentato di assaltare l'Unione Industriali di Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro. Agli undici imputati venivano quindi contestati i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e oggi il tribunale ha emesso il verdetto di primo grado, riconoscendo loro le attenuanti: tre studenti assolti e otto condannati con pene che vanno da cinque a nove mesi.

Protagonisti della vicenda in questione sono undici ragazzi vicini a quanto sembra al centro sociale Askatasuna e ai collettivi locali, con i fatti che risalgono al 18 febbraio dello scorso anno. Quel giorno, numerosi giovani scesero in piazza nel capoluogo del Piemonte per manifestare contro la morte degli studenti Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, avvenuta nell'ambito dell’alternanza scuola-lavoro. I manifestanti si diressero ad un certo punto vero la sede torinese di Confindustria, lanciando uova, fumogeni e petardi contro l'edificio.

Alcuni di loro avevano tentato di forzare il cancello d'ingresso, per un’azione che secondo la procura sarebbe culminata con un’irruzione all'interno dell'immobile, se quegli studenti non fossero stati bloccati dalle forze dell'ordine. A seguito del tentato assalto, sette tra carabinieri e agenti di polizia erano stati presi ripetutamente a calci e bastonate ed avevano riportato contusioni e traumi con prognosi di circa due settimane. A seguito dei fatti e dell'esito delle prime indagini, furono eseguite undici misure cautelari per resistenza e lesioni aggravate nei confronti di altrettanti militanti dei collettivi studenteschi e del centro Askatasuna. Il Riesame aveva poi confermato il carcere per uno studente e i domiciliari per una studentessa e per altri due giovani, per misure poi scontate con il braccialetto elettronico e successivamente convertite in obbligo di firma.