Meno ponti sul calendario, ma qualche euro in più sulla busta paga. Nel 2027 tre festività cadranno di domenica — 25 aprile, 15 agosto e 26 dicembre — una in più rispetto alle due del 2026, Ognissanti e il reintrodotto 4 ottobre di San Francesco. Per molti lavoratori dipendenti questa sovrapposizione con il riposo settimanale si tradurrà in una giornata pagata extra.

Quanto si guadagna in più

Nessun nuovo bonus statale: a far aumentare l’importo degli assegni è una regola del 1949 (legge n. 260/1949, art. 5) integrata dai contratti nazionali. Per chi ha uno stipendio mensile fisso, ogni festa domenicale vale 1/26 della retribuzione lorda.

Prendendo come esempio una paga di 1.950 euro lordi al mese, ogni giornata equivale a 75 euro, per un totale di 225 euro nell’anno (importo soggetto a contributi e tassazione ordinaria). Gli accrediti compariranno nelle buste paga di aprile, agosto e dicembre sotto la voce “festività non goduta” o “festività cadente di domenica”.

Per gli operai pagati a ore spetta invece un sesto dell’orario settimanale (6 ore e 40 minuti su 40 ore), mentre chi lavora in quelle domeniche cumula la quota con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Chi ha diritto e chi resta escluso

Se per legge l’extra riguarda le feste civili nazionali (il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno), per le festività religiose come Ferragosto e Santo Stefano intervengono i principali CCNL:

Metalmeccanici e Confcommercio: garantiscono 1/26 dello stipendio (nei metalmeccanici si aggiungono ogni anno anche Pasqua e il 4 novembre);

Federalberghi e Faita (turismo): l’extra scatta quando la festa coincide con il giorno di riposo settimanale del singolo lavoratore (per chi ha il riposo fisso di mercoledì, ad esempio, nel 2027 l’extra maturerà il 2 giugno e l’8 dicembre);

Patrono locale: vale anche la festa patronale del comune in cui si lavora, se cade di domenica.

Restano invece esclusi i dipendenti pubblici, per effetto della Finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), confermata dalla Consulta nel 2015 con la sentenza n.150. A non beneficiare sono anche le partite IVA e i lavoratori autonomi.

Cosa succede per il 1° maggio e Natale

Il prossimo anno, il 1° maggio e Natale cadranno di sabato, dunque non potranno generare alcun extra per chi ha lo stipendio fisso e lavora dal lunedì al venerdì. Per la giurisprudenza, infatti, il sabato resta un giorno feriale anche con la “settimana corta” e la festa si considera già assorbita nella paga mensile.