La violenza nei media torna a tenere banco. Due vecchi video trovati in uno degli hard disk di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, sequestrato dalla procura, finiscono al centro di una polemica televisiva. Si tratta di due trailer di un progetto in fieri, “Il macellaio” di Marco Limberti, peraltro mai terminato e quindi mai distribuito.

Nella trasmissione Quarto Grado in onda stasera su Rete4, Sempio spiega come la polemica scaturisca da un fraintendimento. “Una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell’epoca. Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film. Semplicemente sono andato a cercarlo su internet, c’erano questi due trailer scaricabili e basta”.

Nel progetto, l’attrice cui Sempio fa riferimento si chiama Violetta Beauregard - un nome d’arte ispirato a “La fabbrica di cioccolato”, libro e film per bambini - e nel cast il protagonista sarebbe stato il noto attore Franco Trentalance. L’indagato rincara affermando di non aver tagliato lui degli spezzoni, ma di aver scaricato i trailer disponibili online. “Quelli sono due trailer realizzati dal regista - precisa - dalla produzione del film, perché ho sentito dire: ‘No, sono scene che lui si è salvato, scene che lui ha tagliato dal film completo perché voleva vedere le scene di tortura’. No, erano semplicemente due trailer che si potevano scaricare. Io li ho scaricati perché c’era questa attrice che conoscevo. Poi dopo, se il film vero e proprio l’hanno realizzato, ci hanno fatto fumetti, romanzi, io francamente non sono andato così in profondità come hanno fatto oggi. Semplicemente la conoscevo, ho visto il sito e ho scaricato i trailer”.

Sempio aggiunge poi che “se ci fosse la possibilità – a parte che, avendo la copia dei miei dispositivi, probabilmente possono anche andare a verificare che non sono scene tagliate da un file più grande, ma che sono proprio scaricate così come sono – e si andasse a vedere gli accessi a quei video, secondo me sono stati guardati qualche volta nei giorni in cui li ho scaricati e poi dimenticati lì per secoli. Molte delle cose che stanno uscendo da quel vecchio hard disk per me non avevano molta importanza. Sono rimaste lì nei secoli dei secoli”.

Gli interrogativi non riguardano solo quei video, ma tutto ciò che Sempio avrebbe fruito, in termini di libri, film e internet, precedentemente e successivamente all’omicidio di Chiara Poggi - per cui è accusato - avvenuto il 13 agosto 2007.

Ma davvero, gli si chiede, il quarantenne avrebbe avuto un’ossessione per la violenza? “No - dice lapidario - perché nei miei contenuti non c’è nulla che glorifichi la violenza. E se vai a vedere, è tutto contestualizzato al periodo in cui mi occupavo di autodifesa. Una volta su Twitter c’erano delle pagine in cui scrivevo degli appunti che riguardavano l’autodifesa e in quelle pagine erano comparsi dei libri. Tra i vari libri c’era ‘Anatomia della distruttività umana’ di Erich Fromm, dove il tema predatore viene citato più volte, ed era sempre il periodo 2014-2015. Post che riguardano la violenza e lo stupro sono sempre dello stesso periodo. Questi libri li ho scaricati nel periodo 2013-2015, quando sono diventato istruttore di autodifesa. È tutto contestualizzato lì”.