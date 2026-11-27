È terminata, dopo quasi undici ore, all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, l’ex prefetto e capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa nel Grossetano. L’esame, iniziato intorno alle 8 di stamani, rientra nell’inchiesta della Procura di Grosseto per il reato di istigazione al suicidio, a carico di ignoti, e dovrà contribuire a ricostruire le circostanze della morte, in particolare a stabilire con maggiore precisione l’orario del decesso.

De Gennaro si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì e sabato scorsi. I magistrati grossetani, guidati dalla procuratrice Maria Navarro, hanno affidato gli accertamenti ai medici legali Beatrice De Fraia e Andrea Paterna, chiedendo una perizia approfondita che comprende anche esami tossicologici. La famiglia è stata assistita dal proprio consulente, il professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa.

Le operazioni a Careggi si sono svolte in un’area del padiglione di medicina legale transennata per impedire l’accesso ai giornalisti. Al termine degli accertamenti, sono state avviate le procedure necessarie per la restituzione della salma ai familiari e la preparazione del feretro. Verso le ore 19 il feretro ha lasciato Careggi in direzione di Roma. Domani, dalle ore 9 alle 17, il feretro sarà esposto nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma, per l’ultimo saluto. I funerali sono fissati per lunedì 30 novembre alle 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia.