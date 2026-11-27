Ventidue ore di audizione nell’arco di pochi giorni e nuovi elementi da verificare. Antonello Di Vita, fratello di Gianni e zio di Sara, una delle due vittime dell’avvelenamento da ricina insieme alla madre Antonella, è tornato ieri in procura a Larino. È stato lui stesso a chiedere un nuovo confronto con gli investigatori. Arrivato in procura, ha lasciato il palazzo di giustizia dopo circa nove ore.

Le contestazioni all’ospedale Cardarelli

A raccogliere la sua testimonianza sono stati la procuratrice Elvira Antonelli e Marco Graziano, capo della Squadra mobile di Campobasso. Al centro del colloquio anche quanto sarebbe accaduto all’ospedale Cardarelli, dove Di Vita aveva accompagnato la nipote Sara in occasione del secondo ricovero. L’uomo avrebbe accusato i sanitari di negligenza, sostenendo che la ricostruzione degli eventi fornita dal personale medico non corrisponderebbe a quanto da lui direttamente osservato. Già durante la precedente audizione aveva parlato di “cose bruttissime” alle quali avrebbe assistito in ospedale. Si tratta di dichiarazioni che gli inquirenti dovranno ora sottoporre alle necessarie verifiche.

Le versioni discordanti sui malori

Un altro aspetto al vaglio degli investigatori riguarda la cronologia dei sintomi accusati da Antonella prima dei ricoveri. Nel corso del primo interrogatorio sarebbero infatti emerse alcune discrepanze tra il racconto di Antonello Di Vita e quello di altri testimoni. In particolare, le versioni non coinciderebbero sul momento in cui la donna avrebbe iniziato a sentirsi male. Secondo quanto riferito dal marito Gianni, i primi sintomi sarebbero comparsi intorno alle 10 del giorno di Natale. Di Vita avrebbe invece raccontato di aver appreso proprio dal fratello che Antonella aveva vomitato per tutta la notte precedente. Una differenza nella ricostruzione temporale sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza.

Le indagini proseguono tra analisi e interrogatori

Di Vita vive a Torino, città nella quale sabato scorso sono state ascoltate anche la moglie e Alice, figlia e sorella delle due vittime, che da alcuni mesi si è trasferita nel capoluogo piemontese per frequentare l’università. Parallelamente alle audizioni, proseguono gli accertamenti scientifici sui cinque reperti sui quali si cercano eventuali tracce di ricina. Venerdì scorso, mentre Di Vita veniva ascoltato per la prima volta, il capo della Squadra mobile si trovava a Berlino proprio per seguire queste verifiche. L’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella procede dunque su più fronti; da una parte le analisi di laboratorio, dall’altra il confronto tra le testimonianze raccolte nel corso delle indagini. L’obiettivo è ricostruire le circostanze dell’avvelenamento e individuare chi abbia somministrato la ricina alle due donne.