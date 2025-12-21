Cambia sesso a 13 anni: è il più giovane d’Italia. "Identità già consolidata"

Sono nate gemelle ma con il passare del tempo, nel corso dell'infanzia c'è stato un "distacco" via via sempre più graduale e naturale dal suo sesso naturale, da parte di una delle due, che ha sviluppato sempre di più delle caratteristiche maschili. Se ne sono accorte sia la gemella che la famiglia riconoscendo una delle due loro figlie come un figlio, maschio.

La sentenza del tribunale

Per la prima volta in Italia ecco il passaggio di genere in un adolescente di soli 13 anni: è quanto ha disposto una sentenza del tribunale de La Spezia che ha fatto rettificare il nome all'anagrafe cambiando il sesso anagrafico per un suo cittadino come viene riportato dal quotidiano La Nazione. Come accennato, è il percorso di transizione di genere più giovane mai avvenuto nel nostro Paese. I giudici hanno considerato " il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente al processo di cambiamento ”, accogliendo il ricorso presentato alla Procura dai genitori che sono stati assistiti dall’avvocato viareggino Stefano Genick.

In questo processo è stato appurato che l'adolescente fosse convinta e avesse "maturato una piena consapevolezza circa l’incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d’identità come fino ad ora sperimentato", così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale" .

"Non ci sono precedenti"

"Questa sentenza storica in termini di precedente è il riconoscimento di un percorso di affermazione, ed è molto importante data anche la giovane età. A 13 anni la sua identità di genere è già consolidata, come hanno potuto accertare anche le perizie medico legali disposte dalla Procura. E ferma è la sua volontà, con piena capacità di discernimento, di sancirla sul piano giuridico", ha commentato Genick al quotidiano.

" Con il riconoscimento legale della riattribuzione di genere, insieme a un precoce percorso terapeutico, è possibile mitigare le sofferenze che si trova ad attraversare chi soffre di disforia. Soprattutto – ha concluso l'avvocato – nella fase di cambiamento fisico e dunque della pubertà" .

Il processo di cambiamento di genere nell'adolescente è avvenuto a partire dal 2021 all’ospedale di Careggi di Firenze dove è stato seguito da

un'equipe di esperti e sottoposto allaper poter avere una piena consapevolezza di sè stesso e un riallianeamento del proprio corpo.