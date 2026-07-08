Il caso Lavitola travolge Report. Corsini (Rai): "Ranucci chiarisca, il programma può andare avanti senza di lui"

Paolo Corsini prende tempo, ma non troppo. Il direttore degli Approfondimenti Rai ha messo subito un punto fermo sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci e l’indagine sull’imprenditore Valter Lavitola per l’attentato compiuto nel 2025: il conduttore di Report “deve chiarire questa vicenda inquietante”.

"Aspettiamo la magistratura, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire questa vicenda inquietante nella quale lui per il momento è parte lesa. La bomba era per lui, vera o farlocca che fosse", le parole di Corsini ai microfoni del Corriere della Sera. Massima prudenza, certo, ma accompagnata da una stoccata che fotografa bene il clima: "Se avessero usato il metodo Report per questa storia, Ranucci sarebbe già al gabbio. Se fosse capitato a me ora sarei già crocifisso".

Il caso sembra agitare i piani alti di Viale Mazzini, ma non a tal punto da mettere in discussione il futuro della trasmissione. Corsini ha ribadito che Report resterà al suo posto: "No, è in una trasmissione di cui la Rai ha il marchio. Nel prossimo palinsesto c’è e andrà avanti comunque, poi magari può condurla Giorgio Mottola o un altro".

Il direttore ha rivendicato una linea garantista nei confronti del giornalista, nonostante i rapporti non sempre facili tra i due: "Io sono garantista e per il momento resta parte lesa in questa vicenda, come sapete con lui ho un rapporto vivace e franco: abbiamo discusso molte volte". Poi il capitolo Lavitola. Alla domanda su un possibile pranzo nel ristorante dell’imprenditore, Corsini ha negato seccamente: "Mai stato, e mi permetto di aggiungere che deve esistere un confine anche tra fonte e giornalista. Ma so che chi aveva un problema con Report spesso andava da Lavitola".

Una frase che lascia intendere quanto il

caso sia tutt’altro che chiuso. Corsini infatti non ha nascosto il sospetto nato subito dopo aver letto quel nome nelle carte: "Quando è uscito il nome di Lavitola ho subito pensato che ci fosse qualcosa di strano dietro".