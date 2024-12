Caso Ramy, perquisiti 6 carabinieri: si indaga sul presunto impatto con lo scooter e sui video

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ancora numerosi i punti da chiarire sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che si trovava in sella a uno scooter che ha forzato il posto di blocco di una pattuglia dei carabinieri a Milano e che poi, durante l'inseguimento, è finito contro un muro. Il 19enne è morto sul colpo, il conducente è ancora ricoverato ma fuori pericolo, e ora 6 carabinieri sono stati perquisiti su ordine della procura di Milano.

Si tratta dei militari che componevano le tre pattuglie che sono intervenute in via Ripamonti: uno di loro, il conducente dell'autoradio che ha effettuato l'inseguimento, è stato indagato fin dalle ore successive per omicidio colposo, così come chi guidava lo scooter. Altri due uomini dell'Arma sono stati iscritti nel registro degli indagati lunedì 9 dicembre per favoreggiamento personale e frode in processo penale e depistaggio.

