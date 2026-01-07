Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Crans-Montana, il "giallo" del corpo di Emanuele Galeppini. "Niente ustioni o escoriazioni"

La famiglia del campione di golf morto nella strage di Capodanno chiede chiarezza. E tramite l'avvocato Alessandro Vaccaro annuncia azioni legali

Federazione Golf Italia
Federazione Golf Italia
00:00 00:00

Chiedono giustizia, i genitori di Emanuele Galeppini, il giovanissimo campione di golf morto nella strage di Crans-Montana. Ma ancora prima, chiarezza. "Com'è morto nostro figlio?", è la domanda che rivolgono in primis alle autorità svizzere, tramite l'avvocato genovese Alessandro Vaccaro. In un'intervista a due quotidiani, il legale fa sapere che ci sarà presto un'azione legale per chiedere alle autorità cantonali spiegazioni e "disporre l'autopsia". Anche se al momento, da parte degli inquirenti non vi sarebbe stata nessuna risposta.

"Il corpo di Emanuele - dice l'avvocato - non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro. Non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio", che Emanuele aveva con sé e "perché "non sappiamo" se il corpo è stato trovato "dentro il locale, se era fuori, se è morto per il gas". "Abbiamo chiesto alla autorità svizzere spiegazioni e di disporre l'autopsia - ha detto l'avvocato -, ma non ci hanno neanche risposto".

Come ha ricostruito Secolo XIX, c'è anche la possibilità che venga presentato un esposto alla Procura di Roma, competente su reati commessi da o contro cittadini italiani all'estero. Gli stessi magistrati romani, nei giorni scorsi, avevano ventilato l'ipotesi dell'apertura di un fascicolo una volta terminate le procedure di identificazione di tutte le vittime.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica