Il capo di gabinetto di Beppe Sala passa col rosso (con recidiva): patente ritirata

Un'infrazione commessa tra via Larga e via Verziere è costata cara a Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Sala in Comune. L'ex capogruppo del Pd è stato sorpreso mentre passava col rosso a bordo del suo scooter. Il mancato rispetto della segnaletica, aggravato dal fatto che si trattasse di una recidiva, ha determinato il ritiro della patente. Stando a quanto riportato, l'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 27 maggio, intorno alle 9.45.

Barberis è passato col rosso ed è stato fermato da due agenti della polizia locale, che avevano visto lo scooter sfrecciare e attraversare l'incrocio. Dopo averlo identificato, poliziotti hanno provveduto a contestargli l'infrazione prevista dall'art.146 del Codice della Strada relativo al mancato rispetto della segnaletica. Infrazione per la quale si può rischiare anche una multa da 665 euro. In sede di accertamenti è poi emerso che non si trattava dell'unico episodio. Filippo Barberis era infatti già stato fermato per una ragione analoga nel 2025. Si trattava, dunque, di un'azione recidiva.

Da qui il ritiro immediato della patente, che è

stata sospesa come previsto dal comma 3-bis del sopracitato articolo 146 del Codice della Strada. Il periodo di sospensione potrebbe andare da un mese fino a un massimo di tre mesi, sarà la Prefettura a esprimersi a riguardo.