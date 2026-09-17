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Cronaca giudiziaria

Garlasco, archiviata l’accusa di corruzione per l’ex pm Venditti

L’ex magistrato era accusato di aver incassato denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta del 2017

Redazione web
Niente corruzione per l'ex pm Venditti. Ma ora rischiano legali e carabinieri
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Il Gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti.

La notizia, anticipata da Milo Infante su Retequattro nel consueto appuntamento con ‘Ore 11’, è stata confermata all’Ansa da fonti di palazzo di giustizia. Venditti era accusato di avere incassato denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta del 2017 sull’omicidio di Garlasco.

“L’ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone” riferiscono all’Ansa le stesse fonti. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia.

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