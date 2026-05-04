Garlasco, l'ultimo colpo di scena. Oltre a Sempio, i pm sentiranno anche Marco Poggi e le sorelle Cappa

Le sorelle Stefania e Paola Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.Lo si legge sui social del Tg1, il primo canale di informazione italiana. Le due cugine sono state convocate come testimoni, così come il fratello della ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.
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