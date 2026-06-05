Garlasco, parla Marco Poggi: "L’impronta 33 è stata uno choc. Se Chiara fosse stata molestata me lo avrebbe detto"

È un’intervista-fiume quella rilasciata da Marco Poggi, dopo tantissimi anni di silenzio, a Quarto Grado. Parole molto attese quelle del fratello di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, in un giorno in cui la sua famiglia era in ferie in Trentino. Molte, troppe speculazioni sono state fatte sulla famiglia da marzo 2025, ovvero da quando sono state riaperte le indagini, con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico storico proprio di Marco Poggi.

“Io non ho mai sopportato e forse neanche accettato tutta questa esposizione mediatica di quello che purtroppo è successo a Chiara - ha chiarito il fratello - Da quest’ultimo anno, da questa riapertura, la mia figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po’ più chiacchierata. Era da diverso tempo che pensavo di parlare, anche per fare finire tutte le relazioni, allusioni e questo alone di mistero che c’è sulla mia figura”. E in merito alle accuse che sono state rivolte alla famiglia in questi mesi, quella che lo ha ferito di più, facendogli provare “rabbia e stanchezza”, è “essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore è la cosa”.

Troppe voci incontrollate, troppi pettegolezzi si sono infatti susseguiti. C’è perfino chi ha affermato che Marco Poggi sarebbe stato in una clinica psichiatrica: per queste voci sente un po’ di senso di colpa, perché crede che se si fosse lasciato intervistare prima non sarebbe accaduto. Per questo il 38enne chiede di smetterla con la macchina del fango, ma al tempo stesso è giusto che le indagini proseguano: “Questo deve andare avanti, è giusto che vada avanti, è giusto che ci siano i processi e che la stampa faccia cronaca e riporti come andranno le indagini. Non è giusto tutto il resto e quello spero possa finire”.

Marco Poggi spiega che avrebbe voluto un maggiore dialogo con gli inquirenti, che la sua famiglia fosse tenuta meno “in disparte”, e ribadisce come non ci sia da parte loro una preclusione aprioristica: “il convincimento” sul fatto che il colpevole sia Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015, “nasce dall'aver seguito un po' tutti i processi e le discussioni in aula”, nonostante inizialmente lo avrebbero difeso. “L'abbiamo difeso veramente tanto - ha aggiunto, parlando di Stasi - e anche quando era stato incarcerato, personalmente ero convinto che fosse innocente, convinto che stavano sbagliando. Quando è uscita la notizia della scarcerazione ero contento perché ero convinto che non c'entrasse nulla. Era proprio l'ultima persona che volevamo potesse essere stato, perché Chiara, in quel periodo lì, aveva lui come persona più vicina e che le dava più affetto. Leggendo le motivazioni della scarcerazione ho iniziato a chiedermi il perché di così tante bugie, di così tante cose che non tornano”.

Durante un incontro con gli inquirenti nelle scorse settimane, Marco Poggi ha ribadito di non aver cambiato idea e di credere all’estraneità dell’amico Sempio. Tanto da essere definito “oppositivo”. “Credo che si potevano, si dovevano usare parole diverse per esprimere il mio convincimento per cui la verità è stata già accertata e per cui credo veramente che Andrea Sempio sia estraneo. Non credo servissero parole provocatorie. Hanno deciso di definirmi così, lo accetto. Non è il messaggio sicuramente che volevo far passare”, ha chiosato Marco Poggi, aggiungendo che se si fosse ricordato di dettagli utili alle indagini, anche fossero state contro Sempio, li avrebbe comunicati agli inquirenti. E che la sua famiglia non ha mai usato, se non per pagare spese legali e qualche consulente, il risarcimento di 750mila euro ricevuto da Stasi.

Marco Poggi ha inoltre parlato della “forte campagna mediatica di notizie false, indiscrezioni che poi si sono rivelate false, che hanno sostanzialmente indirizzato l'opinione pubblica”, in favore di Alberto Stasi: “Non è facile vedere chi è stato, essere trasformato in un sicuro innocente, in una vittima. Quello ovviamente è difficile da accettare”. La famiglia Poggi non avrebbe ricevuto nessun contatto da parte del condannato in questi anni, ma Marco non vuole parlarne al fine di abbassare i toni.

Il 38enne ha poi parlato di Andrea Sempio, di come si siano conosciuti alle scuole medie e di come siano ancora amici anche se si vedono meno. Marco Poggi non crede all’ipotesi della procura, che la sorella possa aver ricevuto molestie dall’amico, perché magari glielo avrebbe detto: “Nel momento in cui è coinvolto un mio amico non vedo perché non abbia dovuto chiamarmi per dirmi: ‘Guarda, questo mi sta veramente dando fastidio, è un problema per me, prova a sentirlo tu’. Questo me lo sarei aspettato, come mi sarei aspettato che l’avesse detto a qualcuno delle persone che vedeva in quei giorni lì, come Alberto Stasi o mia cugina. Se veramente qualcuno l’avesse importunata, qualcun altro avrebbe dovuto saperlo”. Tanto che il fratello della vittima non scorge alcuna logica nel movente sessuale ipotizzato dagli inquirenti.

E ha ricordato di quando ha sentito parlare per la prima volta dell’impronta 33, sul muro delle scale per la cantina, dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi: quell’impronta è stata riconosciuta come riconducibile a Sempio, ma prima che gli venisse mostrata in foto, a Marco è stato chiesto quali locali della casa erano frequentati dagli amici, e lui aveva annoverato la cantina, usata come magazzino e contenente giochi e riviste di videogame tra le altre cose. Quindi in tempi non sospetti, Marco aveva collocato con gli inquirenti Sempio sulle scale della cantina ma non certo per fini delittuosi. Tuttavia la foto dell’impronta è stata comunque uno choc: “Me l'hanno fatta vedere che era rossa e ricordo di essere uscito da quell'interrogatorio, quella sit, che pensavo fosse sangue. Ovviamente è stato un po' uno choc per come me l'hanno presentata e per il fatto che la reputavano di Andrea Sempio. Non ho più capito se mi avevano detto che era sangue o no. L'ho elaborato meglio dopo, quando sono tornato a casa”. Solo dopo avrebbe saputo che il rosso era il reagente della ninidrina con cui era stata trattata l’impronta per evidenziarla.

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Nell’intervista ci sono diversi pensieri dedicati alla sorella Chiara Poggi e sul finale c’è un rimpianto, su ciò che le è stato tolto insieme alla vita: “Ho rimpianti personali per non aver

potuto vivere Chiara quando la differenza di età diventava meno evidente. Mi spiace non aver potuto trasformare il rapporto fratello-sorella anche in un rapporto di amicizia. Questo purtroppo non è stato possibile farlo”.