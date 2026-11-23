“Trovate l’assassino di Antonella”. E ora dopo oltre 30 anni c’è una sentenza per il cosiddetto delitto del trapano. È stato infatti condannato a 30 anni e al pagamento di una provvisionale di 150mila euro per le parti civili, Fortunato Verduci, carrozziere 67enne accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli detta “Antonella”, avvenuto la sera del 5 settembre 1995. Il delitto del trapano trova quindi una prima verità giudiziaria.

In aula Verduci non era presente mentre la gup Martina Tosetti leggeva la sentenza, così come non lo era la figlia sopravvissuta della vittima, Francesca, sostenuta dalla legale di parte civile Rachele De Stefanis. Presente invece il consulente tecnico della procura Luciano Garofano, ex comandante dei Ris.

Come riporta Repubblica, questo caso giudiziario ha trovato la svolta grazie al progresso tecnico scientifico: Borrelli era stata uccisa in un basso di vico degli Indorati 64 a Genova, e sul corpo il killer aveva infierito con un trapano. Sulla scena del crimine sono state trovate però delle tracce biologiche, che ganno permesso di risalire a un Dna di quello che inizialmente era stato chiamato Ignoto 1. Per l’accusa quel Dna apparteneva a Verduci. Si è infatti così espressa la pm Patrizia Petruzziello: “Per trovare sul luogo del delitto un soggetto che abbia lo stesso Dna di Fortunato Verduci bisognerebbe avere a disposizione circa 120 miliardi di mondi”.

Di questo avviso non erano gli avvocati difensori di Verduci, Emanuele Canepa e Andrea Volpe, che hanno rimarcato come il Dna non fosse presente sull’arma del delitto - usata dal killer in funzione - e come il loro assistito fosse giunto sulla scena del crimine con le mani precedentemente insanguinate, come capita a chi maneggia attrezzi da lavoro. Ma l’accusa è stata irremovibile, e ha chiesto 30 anni con l’aggravante dei futili motivi. Stando alle indagini, Verduci sarebbe stato mosso dal bisogno di denaro per via di una presunta ludopatia: “Non c’era bisogno di realizzare tutto lo scempio commesso né per rubare né per uccidere una persona”, ha chiosato la pm. In ogni caso l’imputato ha beneficiato del rito abbreviato, dato che il delitto è stato commesso 31 anni fa, prima che la legge fosse modificata limitatamente all’omicidio volontario.

La vita di Luigia Borrelli è finita dunque nel 1995, a 42 anni, ma i misteri si sono susseguiti per decenni. Di origini sarde, la donna, di professione infermiera, era rimasta vedova prematuramente nel 1990: alla morte, il marito le aveva lasciato grossi debiti con gli usurai, per cui Borrelli, dopo aver contattato una ex sex worker di nome Adriana Fravega, aveva affittato da lei il basso in vico degli Indoratori per fare il suo stesso mestiere e poter sbarcare il lunario, dato che doveva prendersi cura di due figli minori, da sempre all’oscuro di come la madre cercasse di fronteggiare le difficoltà.

Il suo corpo venne trovato il giorno dopo la serata fatale pieno di ferite ed ecchimosi, con i denti spezzati e un trapano conficcato in gola: la donna era morta dissanguata in un’aggressione con overkilling. Inizialmente venne sospettato, ma subito scagionato, il figlio di Borrelli, Roberto, ma in seconda battuta si indagò su un elettricista, Ottavio Salis, che il 15 settembre 1995 si tolse la vita, lasciando un biglietto d’addio con su scritto: “Trovate l’assassino di Antonella”. L’anno dopo si sarebbe suicidata anche Adriana Fravega, e nel 2014 anche Roberto avrebbe posto fine alla sua esistenza. Al mistero, in questo caso, è seguita quindi una lunga scia di dolore.