La Procura agrigentina ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera gli arresti domiciliari per il deputato di Fratelli d’Italia Calogero Pisano indagato per associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata, falso ideologico e finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali nell’ambito dell’inchiesta denominata “Eventopoli”.

Interrogato il 5 novembre scorso dal gip agrigentino Pisanonon ha risposto alle domande ma i suoi legali hanno depositato delle memorie per replicare alle contestazioni del pm Elettra Consoli. Secondo l’accusa, attraverso spettacoli ed eventi mai realizzati, spese gonfiate e rendicontazioni false, sarebbero stati incassati indebitamente finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni culturali e turistiche. Il pm Elettra Consoli aveva chiesto per Pisano la custodia cautelare in carcere ma il gip dopo l’interrogatorio ha disposto i domiciliari.

Oltre al deputato sono indagate altre 11 persone tra cui AntoninoInsalaco, dirigente del settore affari generali, istituzionali elegali del Comune di Agrigento, Giuseppe Librizzi, dirigenteregionale nel dipartimento turismo, sport e spettacolo, l’exassessore comunale alla Cultura Costantino Ciulla, consiglierecomunale di Fdi.